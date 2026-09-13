Tesla Model Y: los errores que no hay que cometer para cuidar la batería y los neumáticos

La empresa recomienda una serie de cuidados para evitar problemas con la batería, reducir el desgaste de los neumáticos y conservar la autonomía.

El Tesla Model Y requiere cuidados específicos para conservar la batería, mantener la autonomía y evitar el desgaste prematuro de los neumáticos.

El Tesla Model Y requiere algunos cuidados diferentes a los de un vehículo tradicional, especialmente por el sistema de propulsión eléctrica y su batería de alta tensión . La propia compañía advierte que determinadas prácticas pueden acelerar el deterioro de los componentes o reducir la autonomía.

Entre los principales errores que conviene evitar aparecen dejar descargar completamente la batería , utilizarla durante largos períodos sin conexión y descuidar la presión de los neumáticos. Tesla también recomienda realizar controles periódicos para mantener el vehículo en condiciones adecuadas.

Uno de los errores más importantes es esperar a que la batería quede prácticamente agotada antes de cargar el vehículo. Tesla señala que esperar a que el nivel sea bajo no ofrece ninguna ventaja y recomienda cargarlo con regularidad.

La compañía también aconseja mantener el Model Y enchufado cuando no se utiliza durante períodos prolongados. Esto resulta especialmente importante si el vehículo permanecerá estacionado durante varias semanas.

Además, Tesla recomienda priorizar la carga de nivel 1 o nivel 2 siempre que sea posible para contribuir al cuidado de la batería. El propietario no debe manipular ni desmontar los componentes de alta tensión del vehículo.

No descuidar la presión de los neumáticos

Otro error que puede afectar tanto la seguridad como la autonomía es circular con una presión incorrecta en los neumáticos. Tesla advierte que una presión inferior a la recomendada puede aumentar el riesgo de daños y también perjudicar el rendimiento del vehículo.

La marca recomienda revisar periódicamente la presión con los neumáticos fríos y utilizar como referencia la presión indicada en la etiqueta ubicada en el vehículo. También es importante controlar el desgaste, cortes, deformaciones y otros daños visibles.

Tesla señala además que los neumáticos con una banda de rodadura de 3 milímetros o menos deben reemplazarse para mantener un nivel adecuado de seguridad y rendimiento. La rotación de los neumáticos también ayuda a conseguir un desgaste más uniforme.

No ignorar las alertas del vehículo

El Model Y informa desde la pantalla táctil y la aplicación móvil diferentes alertas relacionadas con su funcionamiento. Ignorar estos avisos durante demasiado tiempo puede derivar en problemas mayores, especialmente cuando están relacionados con la batería o los sistemas eléctricos.

Tesla recomienda realizar controles habituales del nivel de carga, presión de neumáticos, luces, limpiaparabrisas, frenos y posibles alertas que aparezcan en el vehículo. Estas verificaciones forman parte del mantenimiento básico.

En caso de detectar un problema con la batería de alta tensión o con otros componentes que requieren conocimientos específicos, no se recomienda intervenir por cuenta propia. El manual de Tesla indica que la batería de alta tensión no requiere mantenimiento por parte del propietario y que determinadas reparaciones deben gestionarse mediante el servicio correspondiente.