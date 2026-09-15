Tesla lleva su camión eléctrico a Europa: cómo es el Semi y por qué es uno de los proyectos más demorados de Elon Musk + Agregar ámbito en









La empresa desembarca con el Semi en Europa y busca competir en el transporte pesado con hasta 550 kilómetros de autonomía y carga rápida.

El Tesla Semi desembarca en Europa con hasta 550 kilómetros de autonomía y el objetivo de competir en el transporte pesado eléctrico.

Tesla prepara un nuevo desembarco en Europa con uno de sus proyectos más esperados. El Tesla Semi, su camión eléctrico de gran porte, será presentado oficialmente en la feria IAA Transportation de Hannover, Alemania, donde la compañía buscará entrar de lleno en un mercado dominado por fabricantes tradicionales.

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El modelo fue presentado originalmente en 2017, pero su llegada a gran escala sufrió múltiples demoras. Ahora la empresa de Elon Musk apunta a iniciar la producción masiva durante 2026 y prevé que las primeras entregas europeas comiencen en 2027.

Cómo es el Tesla Semi que llega a Europa El Tesla Semi fue diseñado para el transporte pesado de larga distancia y la versión destinada al mercado europeo tendrá una autonomía de hasta 550 kilómetros, con un peso bruto de hasta 40 toneladas. El consumo anunciado ronda 1 kWh por kilómetro, uno de los datos centrales para las empresas que buscan reducir el gasto energético de sus flotas.

El camión tendrá además un sistema de carga rápida desarrollado por Tesla. Según la compañía, puede recuperar alrededor del 60% de su autonomía en 30 minutos, utilizando la infraestructura Megacharger. También incorpora programación de carga según la ruta, toma de fuerza eléctrica de hasta 25 kW y centros de servicio específicos para reducir los tiempos de inmovilización.

Por qué el Tesla Semi tardó tantos años en llegar El Semi es uno de los proyectos de Tesla que más se extendieron en el tiempo. La compañía mostró el prototipo en 2017 y las primeras entregas limitadas comenzaron recién a fines de 2022, mientras que los planes para alcanzar una producción de gran volumen fueron postergándose. Reuters señaló que Tesla priorizó durante parte de ese período la disponibilidad de baterías para sus vehículos de pasajeros.

La empresa de Elon Musk informó avances en una línea de producción de alto volumen en Nevada y proyecta aumentar la fabricación durante 2026. El desembarco europeo representa así una prueba importante: el fabricante deberá demostrar que puede producir el camión a una escala suficiente para competir con las marcas que ya tienen experiencia en transporte pesado eléctrico. Tesla llega a un mercado europeo cada vez más competitivo El momento elegido por Tesla no es casual. Los grandes fabricantes europeos también aceleran sus planes de electrificación, aunque enfrentan dificultades relacionadas con el costo de la energía y la falta de infraestructura de carga. DAF, Daimler Truck, Iveco y Scania, entre otros fabricantes, ya participan de la transición hacia camiones de cero emisiones. A la competencia europea se suma la expansión de empresas chinas. BYD planea lanzar su primer camión pesado en Europa durante 2027 y también proyecta producir localmente, mientras que otras compañías como Pony.ai avanzan con vehículos pesados eléctricos y autónomos. Para Tesla, el desafío será entonces mucho más grande que vender un nuevo modelo. El Semi deberá competir por flotas, infraestructura, autonomía y costos operativos en un mercado donde la electrificación del transporte pesado avanza, pero todavía enfrenta importantes obstáculos.