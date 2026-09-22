Alertan por cierres de dos plantas de un gigante automotriz mundial + Agregar ámbito en









Una marca premium advirtió que sus operaciones locales perdieron eficiencia frente a otros mercados y analiza medidas si no mejora el escenario.

La marca alemana encendió una señal de alarma

La automotriz alemana Mercedes-Benz encendió una señal de alarma sobre su estructura industrial en su país de origen al señalar que la producción dejó de ser competitiva frente a otros mercados, principalmente por los altos costos laborales. En ese contexto, la compañía no descarta ajustes si no logra revertir la situación.

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Según trascendió, desde la dirección se planteó que el objetivo es mantener las plantas y el empleo en Alemania, aunque condicionó esa continuidad a mejoras en productividad y reducción de costos. “Necesitamos condiciones que impulsen la eficiencia”, indicaron desde la empresa.

Dos plantas bajo presión si no bajan los costos La advertencia se dio durante un encuentro con trabajadores en la histórica planta de Sindelfingen, donde un alto directivo de Mercedes-Benz fue claro: si no se alcanzan acuerdos para reducir costos, podrían cerrarse dos instalaciones, una de ensamblaje y otra de motores.

El planteo se produce en medio de un contexto complejo para la industria europea, que enfrenta la creciente competencia de fabricantes chinos de menor costo y el impacto de los aranceles en mercados clave como Estados Unidos.

La advertencia se dio durante un encuentro con trabajadores en la histórica planta de Sindelfingen, donde un alto directivo de Mercedes-Benz fue claro: si no se alcanzan acuerdos para reducir costos, podrían cerrarse dos instalaciones, una de ensamblaje y otra de motores. Aunque la compañía no precisó qué plantas están en riesgo, el mensaje apunta a generar consensos internos para evitar decisiones más drásticas. La situación también se da en paralelo a protestas sindicales en el sector automotor alemán, donde los trabajadores rechazan posibles recortes y despidos.

En este escenario, el caso de Mercedes-Benz refleja las tensiones que atraviesa la industria en Europa, obligada a ajustar su estructura para sostener su competitividad global.