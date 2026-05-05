La popularidad de Javier Milei cae en medio de escándalos y desaceleración económica, según The Financial Times

El medio británico describió al Presidente como "golpeado". Los escándalos políticos y la crisis económica son los principales causantes.

El diario británico Financial Times publicó un artículo en el que analizó el presente del presidente Javier Milei , al que describió como “golpeado” por una serie de escándalos políticos y por el enfriamiento de la economía argentina.

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El texto, firmado por Ciara Nugent , tomó como punto de partida la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso, en medio de las investigaciones judiciales por su patrimonio y viajes al exterior.

La sesión, que debía ser un informe de gestión habitual, derivó en un fuerte cruce político que concentró la atención pública durante horas.

“El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles. La reunión, nominalmente un informe rutinario sobre el progreso del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos, se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas golpearon duramente al gobierno reformista de derecha", consignó el medio.

El 64,5% desaprueba la gestión del gobierno nacional. Mientras que34,3% la aprueba. El rechazo se sostiene en niveles altos y marca el punto de partida de nuestro informe. pic.twitter.com/ZkJs3J3fhk

Caída en la aprobación y deterioro de la confianza

El informe señaló que la imagen del mandatario registró una caída significativa en las últimas semanas. Según datos citados, el nivel de aprobación descendió del 45% al 35%, mientras que la confianza en la gestión retrocedió un 12% en abril, de acuerdo con mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

El artículo incluyó testimonios de ciudadanos que reflejan ese cambio de percepción. “Cuando Milei se convirtió en presidente, lo celebré como si hubiéramos ganado el Mundial, pero ahora estoy bastante desilusionado”, expresó Federico Freire, comerciante porteño.

La economía como eje del desgaste

El análisis del Financial Times identificó a la situación económica como el principal factor detrás de la pérdida de apoyo. Si bien destacó el freno a la inflación, remarcó que ese alivio inicial se transformó en malestar por la caída de la actividad.

El diario enumeró indicadores que explican ese escenario: retracción del comercio minorista, dificultades en la industria, descenso de los salarios reales y un desempleo que alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025, el nivel más alto para ese período desde 2020. A su vez, la inflación anual se mantuvo en 32,6% en marzo.

En ese contexto, el propio Freire aseguró que sus ventas bajaron un 30% durante el año y cuestionó el rumbo económico: “Parece que Milei está dando prioridad a las grandes empresas, y si te quedás atrás, es tu culpa”.

El impacto del escándalo de Manuel Adorni

El medio británico dedicó un apartado especial al caso de Manuel Adorni, al que definió como uno de los factores que más afectaron la imagen del Gobierno.

“Lo más perjudicial es la investigación sobre los posibles gastos de Adorni que podrían ser incompatibles con su escaso salario público y sus ahorros declarados”, indicó el artículo, que también mencionó las pesquisas sobre compras inmobiliarias y viajes en jet privado.

El propio funcionario respondió a las acusaciones al sostener que se “sacaron conclusiones equivocadas”.

El informe también vinculó este episodio con otras controversias recientes, como la renuncia de Carlos Frugoni tras admitir irregularidades patrimoniales y las menciones al caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente.

Manuel Adorni Diputados El escándalo de Adorni influyó en la caída de la imagen de Milei. Mariano Fuchila

Tensiones internas y conflicto con la prensa

El análisis sumó otro elemento de presión: las disputas dentro del oficialismo. Según el diario, creció la tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo, lo que habría derivado en filtraciones y conflictos internos.

A la par, destacó el endurecimiento del discurso presidencial contra los medios, en un contexto en el que el Gobierno restringió durante una semana el acceso de periodistas a la Casa Rosada.

El panorama político más abierto hacia 2027

El artículo también evaluó el escenario electoral y sostuvo que la reelección, que antes aparecía como segura, ahora se presenta más incierta. Mientras tanto, la oposición, aunque aún debilitada, comenzó a reorganizarse en busca de nuevos liderazgos.

“El gobierno está perdiendo apoyo en la economía. Adorni es solo un catalizador”, concluyó la directora de la consultora Trespuntozero, Shila Vilker.

Crecimiento con limitaciones estructurales

Si bien el Financial Times reconoció avances en la reducción de la inflación, que pasó del 26% mensual al 3,4%, y destacó la proyección de crecimiento del 3,5% del PBI según el FMI, advirtió que esa expansión se concentra en sectores exportadores como la energía, la minería y el agro.

Al mismo tiempo, señaló que las empresas locales enfrentan mayores dificultades por la apertura comercial y el fortalecimiento del peso, mientras que los salarios reales acumulan una caída del 3,5% desde agosto.

En ese contexto, analistas consultados por el medio coincidieron en que el Gobierno deberá reequilibrar su estrategia y priorizar la recuperación de la actividad económica si busca revertir la tendencia negativa en la percepción social.