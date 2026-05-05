Los dos autos eléctricos chinos que dominan el mercado argentino y lideran las ventas + Seguir en









Aunque el segmento crece con fuerza, la mayor parte de las ventas se concentra en solo dos modelos que marcan el ritmo de la electrificación en la Argentina.

El BYD Dolphin Mini domina el mercado eléctrico

En medio de la transformación que atraviesa el sector automotor local, los autos eléctricos comienzan a ganar protagonismo, aunque con una particularidad marcada: la demanda está altamente concentrada en pocos modelos. Durante abril, en la Argentina se registraron 723 patentamientos de autos eléctricos, un salto significativo frente al mismo período del año pasado.

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Dentro de ese crecimiento, dos nombres sobresalen con claridad: BYD Dolphin Mini y BYD Yuan Pro. Ambos modelos, pertenecientes a la automotriz china BYD, concentran una porción abrumadora del mercado. El Dolphin Mini lideró con 457 unidades, mientras que el Yuan Pro sumó 119 patentamientos, lo que en conjunto representa cerca del 80% del total del segmento eléctrico.

Un mercado eléctrico en expansión, pero concentrado El liderazgo de estos modelos no es casual. Se trata de vehículos compactos, pensados para un uso urbano, con precios más accesibles dentro de una categoría que históricamente estuvo asociada a valores elevados. Esa combinación de costo, tamaño y disponibilidad resulta clave en un contexto donde la infraestructura de carga todavía presenta limitaciones.

BYD YUAN PRO Dentro de ese crecimiento, dos nombres sobresalen con claridad: BYD Dolphin Mini y BYD Yuan Pro. Ambos modelos, pertenecientes a la automotriz china BYD, concentran una porción abrumadora del mercado.

Además, el avance de BYD no se limita únicamente a los eléctricos. La marca viene escalando posiciones en el ranking general de patentamientos, consolidándose como uno de los nuevos jugadores a seguir dentro del mercado argentino.

Sin embargo, cuando se observa el panorama completo, los autos de origen chino aún tienen una presencia más acotada en el ranking global. Modelos como el Ford Territory —fabricado en China pero bajo una marca tradicional— logran posicionarse mejor en el volumen total, mientras que propuestas como el BAIC BJ30 o el BYD Atto 2 aparecen más relegadas. El dato central es claro: el mercado eléctrico crece con rapidez, pero todavía se encuentra en una etapa inicial, donde pocos modelos logran captar la mayor parte del interés. A medida que se amplíe la oferta, se espera una competencia más equilibrada.