El oficialismo sale en búsqueda del respaldo de los gobernadores pero continúa el ajuste sobre las provincias

Karina Milei y Diego Santilli participarán de un evento en San Juan con numerosos mandatarios. Exploran ofertas para destrabar la reforma electoral. En abril, volvieron a caer las transferencias y hay preocupación.

El oficialismo salió esta semana a la búsqueda de consensos para avanzar en su agenda legislativa e intenta apuntalar la reforma electoral entre los gobernadores , quienes se mostraron reacios a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales ítems de la iniciativa. Diego Santilli y Karina Milei coincidirán el jueves con distintos jefes provinciales en un evento en San Juan. En el medio, no cesa el ajuste y continúan cayendo los fondos a las provincias.

Con la necesidad de conseguir votos prestados en el parlamento -una de las marcas distintivas de la era Milei- el ala diplomática del Gobierno activó nuevos contactos con los distritos. El desafío mayúsculo es tender puentes en medio del escándalo cada vez mayor en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , una mancha venenosa difícil de digerir para aliados y dialoguistas.

El ministro del Interior, Diego Santilli , ya retomó las conversaciones con los mandatarios subnacionales en búsqueda de respaldos. Este lunes, recibió en Balcarce 50 al entrerriano Rogelio Frigerio , un amigo de la casa, quien hizo pública su simpatía a la reforma electoral. Frigerio habló de la "importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral , con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

Durante su desembarco porteño, Frigerio también se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo , y con el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Hermann . Rutas nacionales, transporte público y obras de saneamiento fueron parte de un menú que también incluyó el monitoreo de programas como Casa Propia, Reconstruir y Renabap. "Algunas viviendas fueron terminadas con fondos provinciales, pero otras requieren definiciones de Nación sobre su continuidad", remarcaron en Paraná.

Rogelio Frigerio mantuvo reuniones en el Ministerio de Economía durante su paso por la Ciudad de Buenos Aires.

Santilli, en tanto, volverá a salir de gira este jueves, con una visita a San Juan, donde se verá con el gobernador Marcelo Orrego. El funcionario no viajará solo: lo acompañará Karina Milei, el hecho destacado de la jornada. Ambos participarán de la Expo San Juan Minera, en la que participarán otros caciques: Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Restaban confirmar Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro),Claudio Vidal (Santa Cruz) y el riojano Ricardo Quintela (La Rioja).

Más allá de la agenda oficial, el desembarco cuyano tendrá ribetes políticos. En la Casa Rosada ven a Orrego como un potencial aliado electoral de cara al 2027. El líder sanjuanino llegó al poder en 2023 tras desbancar al peronismo en uno de sus bastiones. Si bien contó con el apoyo del hoy extinto Juntos por el Cambio (JxC), lo cierto es que encabeza una fuerza provincialista llamada "Producción y Trabajo".

Por eso, no tiene el soporte de una gran estructura nacional; de hecho, cuenta con solo dos alfiles en el Congreso: los diputados Nancy Picón Martínez y Jaime Quiroga. No sería descabellado, entonces, imaginar una confluencia con los libertarios al igual que hizo su vecino, el mendocino Alfredo Cornejo.

San Juan fue una de las pocas provincias donde el el PJ se impuso en 2025, aunque el reparto fue equitativo: el justicialismo se llevó una banca en la Cámara baja, mientras que el orreguismo y LLA repartieron una para cada uno. Esa foto hace pensar que dividir el voto reactivo al peronismo sería peligroso para ambas partes. A la par, el exgobernador y actual senador Sergio Uñac ya deslizó sus intenciones de competir por la presidencia el año próximo.

Como contó Ámbito, un sector de la Casa Rosada empuja una ofrenda de paz para los caciques aliados: no presentar candidatos violetas en sus territorios. Esa idea ya se barajó durante los distintos comicios provinciales de 2025 pero cayó en saco roto. Finalmente prevaleció la voluntad de Karina Milei de dar la batalla en la mayoría de los distritos, incluso a pesar de irritar a sectores dialoguistas.

Santilli Poggi El puntano Claudio Poggi es otro de los gobernadores a los que Nación apunta para cerrar acuerdos.

Por ahora no pasa de conversaciones. La propuesta no bajó a los territorios, donde las tribus mileístas se mueven con la intención de competir en todos los frentes. Por ejemplo, sonaría ilógico que no hubiera oferta de la fuerza presidencial en jurisdicciones como Misiones, Salta y Tierra del Fuego, Antártida de Islas del Atlántico Sur. En los tres casos, el peronismo jugó partido y la marca de Javier Milei se impuso en octubre, quedando bien parada para la batalla por la gobernación.

Para un ala del oficialismo ser gobernador es una "pérdida de tiempo" y "traería más problemas que soluciones", confiaron fuentes que caminan Balcarce 50. Otros piensan que vale la pena ir por todo.

Orrego no es el único apuntado por la Casa Rosada en Cuyo. El puntano Claudio Poggi es otro de los líderes con los que el Gobierno podría cerrar filas. El año pasado, no presentó candidatos propios en las elecciones nacionales. Fue una devolución de favores para LLA, que no compitió de manera oficial en los comicios locales, facilitándole la victoria a la fuerza del mandatario. El lado B del asunto es que Poggi se quedó sin representación en el Congreso y perdió poder de fuego frente a Nación.

Esta semana, el sucesor de Alberto Rodríguez Saá se plegó al libreto libertario: le pidió la renuncia a todo su gabinete y anunció el envío de una ley de Ministerios a la Legislatura para achicar el Estado y eliminar puestos políticos. Adujo “mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la Provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y el pleno compromiso de no volver al pasado”.

Caen las transferencias a las provincias

Por fuera de la rosca política, continúa el ajuste sobre las provincias. Las transferencias no automáticas totalizaron $154.643 millones este mes, un desplome del 53% en términos reales en la comparación con el mismo periodo del 2025. La consultora Politikón Chaco consignó que se trató del peor abril desde 2005.

Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos fueron las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos, mientras que Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz quedaron relegadas al final del ranking. En tanto, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contabilizaron $121.000 millones en el primer cuatrimestre (representan el 28% de las transferencias no automáticas) y mostraron un crecimiento del 51,6% real contra igual periodo del año pasado.

Transferencias

Misiones ($15.000 millones), Mendoza ($14.000 millones) y Corrientes ($14.000 millones) conforman el podio de mayores montos captados; seguidas luego por Neuquén ($12.000 millones), Salta ($11.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Entre Ríos ($10.000 millones), Catamarca ($ 6.500 millones), Chubut ($6.500 millones), Jujuy ($5.000 millones), Santa Cruz ($4.000 millones) y cierra Santa Fe ($3.000 millones).

A la par, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que los Recursos de Origen Nacional (RON) a las provincias cayeron 3,3% interanual en abril en términos reales. La coparticipación federal, en tanto, se derrumbó 3,8% real interanual, empujada por una caída del 3,3% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CEPA coparticipación

El CEPA consignó que desde mayo de 2025 "se evidencia un comportamiento errático con alternancia de variaciones interanuales positivas y negativas que termina marcando una tendencia negativa durante el primer cuatrimestre de 2026".

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento relativamente homogéneo salvo Salta. "Todas las jurisdicciones registraron en abril una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional. Se destacan Salta (-10,9%), La Rioja (-4,4%) y Formosa y Entre Ríos (-4,0%) como las más afectadas", indica el estudio.