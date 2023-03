Balanza comercial: febrero tuvo un superávit de u$s182 millones

El intercambio comercial durante febrero dejó un superávit de u$s 182 millones, por debajo del resultado positivo de u$s 818 millones de igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este resultado fue producto de exportaciones por u$s5.230 millones, con una baja interanual del 18,9% en la facturación; frente a importaciones por u$s 5.048 millones, con un retroceso del 10,4%.