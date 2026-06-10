Miércoles rojo en los mercados tras nuevos temores en el sector tecnológico y nuevos ataques en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Las acciones tecnológicas arrastran a la baja a las bolsas estadounidenses por segunda sesión consecutiva en la preapertura, mientras que el mercado se prepara para el informe de inflación norteamericana. En Medio Oriente, sin embargo, se reanudaron las hostilidades.

IA y Medio Oriente: El cóctel que hunde a Wall Street. Reuters

Los mercados caen con fuerza este miércoles, producto de una serie de factores que generan incertidumbre en los inversores. Por un lado, las preocupaciones respecto a si el auge de la IA — con la salida a bolsa de SpaceX este viernes — no llegó demasiado lejos. Por el otro, la publicación del dato de inflación de EEUU, el cual se espera que siga mostrando el traslado a precios del impacto de la guerra en Medio Oriente.

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La Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en torno al estrecho de Ormuz. Estos enfrentamientos constituyen uno de los mayores brotes de hostilidades desde que ambos países acordaron un alto el fuego en abril.

Sin embargo, los incrementos son moderados. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida 89,86 el barril. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan subas de hasta 0,4%.

En Europa, el índice bursatil Euro Stoxx cae 0,94%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 1,02% y el CAC francés disminuye 0,69%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,60%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,64%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,42%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 4,52% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,97%.

elon musk space x wall street mercados bolsa SpaceX saldrá a bolsa este viernes, un evento que mantiene en vilo a los mercados. ChatGPT IA Las claves de la jornada en Wall Street Los inversores estarán atentos a los datos de inflación de EEUU este miércoles para evaluar el impacto de la guerra. El mercado espera que la inflación probablemente haya sido de 4,2% interanual en mayo, lo que representaría el mayor incremento anual desde abril de 2023. Un informe de empleo mejor de lo esperado, publicado el viernes, aumentó las apuestas a que la Reserva Federal subirá las tasas de interés este año. De hecho, los inversores ya descuentan una suba de 25 puntos básicos en diciembre, frente a las expectativas de dos recortes de tasas antes de la guerra. Los inversores también se estaban posicionando anticipándose a la salida a bolsa de SpaceX, que promete romper récords. Sin embargo, las acciones ayer estadounidenses cayeron al esfumarse el repunte de las acciones tecnológicas, debido a la preocupación por las altísimas valoraciones de la IA, lo que se prolonga en la preapertura de este miércoles. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1,05%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, desciende 1,62%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,97% la baja.