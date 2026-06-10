México vs Sudáfrica: todo lo que tenés que saber del partido inaugural del Mundial 2026

El Tri y el seleccionado sudafricano se enfrentarán por la fecha 1 del Grupo A. Conocé los datos más importantes del partido.

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como el Estadio Azteca . El partido está previsto para las 16 horas Argentina.

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El partido corresponde a la primera fecha del Grupo A , que integran también Corea del Sur y Chequia . El Tricolor, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, juega en su país la totalidad de su fase de grupos , en lo que es la Copa del Mundo más grande de la historia, con 104 partidos y 48 selecciones.

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México , recinto histórico que también albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986.

Los mexicanos y el combinado africano volverán a verse las caras en la apertura de un Mundial luego del encuentro que disputaron en Sudáfrica 2010. En esta oportunidad, integran el Grupo A junto a Chequia -exRepublica Checa- y Corea del Sur.

Wilton Sampaio es el elegido por FIFA para arbitrar en el partido. Desde su designación como árbitro de la FIFA ha dirigido en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias sudamericanas y en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los jueces con mayor presencia en el torneo con cuatro partidos en total.

En toda su carrera dirigió 596 partidos oficiales, en los que sacó 2974 tarjetas amarillas, casi 5 por partido.

estadio azteca

México vs. Sudáfrica: por dónde ver el partido en el país

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica lo podrás ver en: