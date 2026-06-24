Banco Macro consigue una línea por u$s200 millones del BID para ampliar créditos a pymes + Agregar ámbito en









La entidad fue seleccionada por BID Invest para canalizar financiamiento destinado a pequeñas y medianas empresas de todo el país. Parte de los fondos estará orientada al Norte Grande.

De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest.

Banco Macro recibió una línea de financiamiento de hasta u$s200 millones por parte de BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas en Argentina.

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La operación busca fortalecer el financiamiento para el sector pyme, considerado uno de los principales motores de la actividad económica y del empleo formal. Según informó la entidad financiera, una porción relevante de los recursos estará destinada a empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, una región que históricamente enfrentó mayores dificultades para acceder al crédito.

Desde el banco destacaron que la elección por parte de BID Invest constituye un reconocimiento a la trayectoria y al posicionamiento de la entidad dentro del sistema financiero argentino. La operación se inscribe además en la estrategia del organismo multilateral para promover la modernización productiva y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

Foco en las economías regionales El acuerdo pone el foco en el fortalecimiento de las economías regionales y en la expansión del crédito hacia sectores productivos con potencial de crecimiento. En ese marco, el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, señaló: “A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos u$s200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”.

La entidad remarcó que su presencia en distintas provincias del país y su vínculo con las economías regionales forman parte de la estrategia que permitió concretar esta operación, orientada a ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para el entramado productivo.

Respaldo internacional y estrategia de crecimiento La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza el acceso al financiamiento y la modernización productiva como factores clave para impulsar el crecimiento económico. Desde Banco Macro destacaron además que BID Invest administra una cartera de aproximadamente u$s22.000 millones en activos y tiene presencia en 25 países, por lo que su decisión de canalizar esta línea a través de la entidad argentina representa una señal de confianza en su capacidad para llegar al sector productivo. La entidad sostuvo que las pymes constituyen una parte central del tejido empresarial argentino y que el nuevo financiamiento permitirá reforzar su acompañamiento a empresas de distintos sectores mediante soluciones de crédito de largo plazo. En ese sentido, afirmó que la operación reafirma su estrategia de crecimiento vinculada al desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.