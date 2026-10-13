BBVA presenta su propuesta para los Fondos FAL: reintegra el 100% del aporte y bonifica la comisión de administración durante 2027

BBVA presentó su propuesta de administración de los Fondos FAL para empresas y PyMEs, que busca integrar su gestión con la de haberes.

Las empresas y PyMEs que elijan a BBVA para administrar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL) entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026 accederán a una comisión de administración del 0% desde su incorporación y durante todo 2027.

Además, aquellas empresas y PYMES que incorporen nuevas nóminas netas durante el segundo semestre de este año recibirán, a lo largo de todo 2027, el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas .

El régimen de Fondos de Asistencia Laboral establece un mecanismo de fondeo para los empleadores del sector privado mediante cuentas individuales, inembargables y separadas del patrimonio de la compañía. Su objetivo es constituir un respaldo económico para el pago de futuras obligaciones laborales.

“Elegir quién administra los FAL de cada empresa o PyME implica definir cómo se invertirán y gestionarán recursos destinados a atender obligaciones laborales futuras. En BBVA desarrollamos una propuesta con foco en la preservación del capital, la liquidez, la diversificación y el control de riesgos, para ofrecer a las empresas trazabilidad y disponibilidad de los fondos cuando los necesiten. Nuestra responsabilidad es combinar una mirada de largo plazo con una gestión profesional y rigurosa de cada cartera”, señaló Lautaro Veliz Espeche, head de Asset Management de BBVA en Argentina.

Al centralizar en BBVA la acreditación de haberes y la administración del FAL, las PyMEs o empresas pueden gestionar en un mismo ecosistema el pago de salarios, el seguimiento de los aportes y la operatoria del fondo. Esta integración busca simplificar procesos y brindar mayor trazabilidad sobre ambos circuitos.

"Las empresas y PyMEs que elijan a BBVA para administrar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL) accederán a una comisión de administración del 0% durante 2027. Además, aquellas que incorporen nuevas nóminas netas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 obtendrán el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas durante todo 2027” señaló Ricardo Castro, head de Productos de Banca Minorista de BBVA en Argentina.

Reglamentación

Cada empleador alcanzado deberá elegir un único vehículo, obtener su ID FAL y confirmarlo al ARCA para la correcta derivación de las contribuciones.

Las empresas pueden consultar las condiciones de la propuesta en bbva.info/FAL o contactar a su ejecutivo de cuenta.

Acerca de BBVA Argentina

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible.

Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 219 sucursales, 864 cajeros automáticos, 780 terminales de autoservicio y 20 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, PyMEs y grandes corporaciones. Para mayor información: www.bbva.com.ar

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía. Su propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.

Para conocer las condiciones ingresar a https://bbva.info/FAL