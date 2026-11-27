Tras registrar un fuerte crecimiento comercial en Sudamérica, la automotriz estadounidense reveló su estrategia de lanzamientos para el próximo año. Habrá nuevas tecnologías, modelos de producción nacional y una importante renovación de su oferta.

Ford se prepara para protagonizar uno de los movimientos comerciales más importantes de 2027 en la Argentina. La automotriz estadounidense anunció la incorporación de siete novedades que buscarán fortalecer su presencia en los segmentos de las pick ups, los SUV y los deportivos , con especial protagonismo de las tecnologías electrificadas.

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El anuncio se realizó durante el tradicional encuentro de fin de año de la compañía, donde sus principales ejecutivos también presentaron un balance preliminar de los resultados comerciales de 2026.

Entre enero y octubre, Ford comercializó 128.000 vehículos en Sudamérica, un crecimiento del 9% respecto del mismo período del año anterior.

La Ranger explicó casi la mitad de ese volumen, con más de 60.000 unidades vendidas, mientras que Territory se convirtió en uno de los grandes protagonistas del ejercicio, al alcanzar las 38.000 unidades y registrar una expansión superior al 54%.

Con estos resultados como respaldo, la compañía prepara una ofensiva comercial que combina nuevas motorizaciones, mayor autonomía, prestaciones deportivas y una ampliación de su oferta de vehículos electrificados.

Las siete novedades que Ford prepara para la Argentina en 2027

Ford Territory Platinum Híbrida Enchufable

Uno de los SUV de mayor crecimiento comercial de la marca incorporará una configuración híbrida enchufable que ofrecerá más de 300 CV de potencia combinada. Su llegada está prevista para la segunda mitad de 2027.

Uno de los SUV de mayor crecimiento comercial de la marca incorporará una configuración híbrida enchufable que ofrecerá más de 300 CV de potencia combinada. Su llegada está prevista para la segunda mitad de 2027.

Ford Territory Max Híbrida Enchufable

La familia Territory también sumará una alternativa con capacidad para siete pasajeros, orientada a quienes buscan mayor espacio interior y versatilidad sin resignar las ventajas de una motorización electrificada. Estará disponible durante el segundo semestre.

“Territory es uno de los mayores casos de éxito del mercado automotriz argentino en los últimos años. Con la llegada de estas nuevas versiones buscamos continuar ampliando la oferta para competir con mucha más fuerza y seguir creciendo dentro del segmento”, señaló Sebastián Trotta, director de Marketing y Ventas de Ford Argentina.

“Son modelos que incorporan distintos atributos de potencia, autonomía y versatilidad, sin dejar de lado las cualidades de espacio interior, confort y comportamiento dinámico que nuestros clientes ya conocen y valoran”, agregó.

Ford Bronco Basecamp

Una de las grandes sorpresas será la incorporación de la primera versión electrificada de la familia Bronco. Bajo la denominación Basecamp, este SUV utilizará una tecnología eléctrica de autonomía extendida (EREV), con una potencia combinada superior a los 400 CV y un alcance de hasta 1.200 kilómetros.

Una de las grandes sorpresas será la incorporación de la primera versión electrificada de la familia Bronco.

Su propuesta mantendrá el ADN todoterreno característico del modelo y su desembarco en Argentina está previsto para el último trimestre de 2027.

Ford Explorer ST

La marca del óvalo ampliará su presencia entre los SUV con la llegada de Explorer ST hacia mediados de año. Esta versión combina una estética deportiva, tecnología y un comportamiento dinámico inspirado en Ford Performance, sin resignar espacio interior, confort ni versatilidad.

Ford Ranger Tremor

La pick up de producción nacional incorporará una configuración especialmente desarrollada para potenciar sus capacidades fuera del asfalto.

Estará equipada con un motor naftero 2.3 EcoBoost de más de 270 CV, suspensión reforzada y otros recursos destinados a mejorar su desempeño todoterreno. Se fabricará en la planta bonaerense de General Pacheco y llegará durante el segundo trimestre.

Ford Ranger Híbrida Enchufable

Uno de los acontecimientos industriales más relevantes del próximo año será la llegada de la Ranger híbrida enchufable, también producida en General Pacheco.

Uno de los acontecimientos industriales más relevantes del próximo año será la llegada de la Ranger híbrida enchufable, también producida en General Pacheco.

Con más de 350 CV, esta configuración buscará establecer un nuevo estándar dentro de la familia Ranger en materia de potencia, tecnología, autonomía y capacidad de carga. Su lanzamiento está programado para el segundo trimestre de 2027.

Ford Mustang GT

El histórico deportivo estadounidense también presentará novedades para el próximo año modelo. La actualización estará centrada en su estética, con llantas, techo, alerón y el emblemático caballo del sector frontal terminados en negro, una combinación que reforzará su imagen deportiva.

El histórico deportivo estadounidense también presentará novedades para el próximo año modelo. La actualización estará centrada en su estética, con llantas, techo, alerón y el emblemático caballo del sector frontal terminados en negro, una combinación que reforzará su imagen deportiva.

La estrategia de Ford para crecer en todos los segmentos

Más allá de las siete novedades anunciadas, Ford también exhibió parte de su estrategia destinada al mercado de vehículos comerciales.

A través de Ford Pro, la compañía presentó dos de las tres versiones recientemente lanzadas de Transit City, su utilitario completamente eléctrico desarrollado para responder a las necesidades del transporte y la logística urbana.

También mostró dos ejemplares de Ranger Super Duty, los mismos que habían sido exhibidos como showcar durante Fenatran, en Brasil.

La diversidad de productos y motorizaciones será uno de los principales pilares de la estrategia comercial de Ford para los próximos años.

“Seguimos enfocados en nuestro plan, incorporando novedades en todos los segmentos en los que participamos —pickups, SUV, íconos de performance y vehículos comerciales— y brindando a los clientes la posibilidad de elegir entre distintas alternativas: diésel, nafteras, Flex, híbridas y eléctricas. Esta estrategia ha impulsado nuestro crecimiento y se verá reforzada con los lanzamientos que presentaremos en 2027”, afirmó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

Con dos nuevas versiones de fabricación argentina, una importante expansión de su familia de SUV y la electrificación de algunos de sus modelos más representativos, Ford buscará convertir a 2027 en un año clave para consolidar su crecimiento en el mercado local.