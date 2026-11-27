El club difundió renders en 3D de una remodelación en la popular Socios Norte Baja, un sector con capacidad para 6.000 personas. Los trabajos incluyen un nuevo techo, un patio gastronómico y mejoras en la circulación. Mientras tanto, la dirigencia de Juan Román Riquelme continúa trabajando en el proyecto de ampliación del estadio.

Boca dio a conocer un nuevo avance de su plan de renovación de la Bombonera. A través de su cuenta oficial dedicada a las obras, el club publicó un video con imágenes en 3D que muestran cómo quedará la popular Socios Norte Baja, ubicada detrás del arco que da a Casa Amarilla, una intervención que apunta a mejorar la infraestructura y los servicios para los hinchas.

El proyecto todavía no comenzó, aunque desde la institución esperan ponerlo en marcha próximamente. Los renders permiten observar los principales cambios previstos para ese sector del estadio Alberto J. Armando, que tiene capacidad para aproximadamente 6.000 socios.

Uno de los trabajos centrales será la construcción de un techo de chapa sobre el playón polideportivo que actualmente utilizan los socios vitalicios para jugar al fútbol. La idea es generar un nuevo espacio entre la cubierta que se levantará y el cielorraso que ya existe, sin interrumpir el funcionamiento de la cancha multiuso.

La intervención también contempla la construcción de un nuevo piso de cemento y la instalación de un patio de comidas, que sumará una alternativa gastronómica para quienes concurran al estadio. A eso se agregará un pasillo con nuevos accesos para facilitar la circulación de los hinchas y mejorar la conectividad interna del sector.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la creación de un centro de asistencia médica, con el objetivo de ampliar los servicios disponibles para los miles de socios que utilizan esa popular durante los partidos. Se trata de una remodelación que busca modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de los espectadores, en una línea de trabajos que ya tuvo intervenciones en la zona de plateas.

Así se proyecta la transformación de la popular Socios Norte Baja Dale play para ver los renders y conocer cómo será el proceso de construcción.Muy pronto una nueva obra para seguir preparando nuestra casa. Seguinos para ver los avances.#BocaObras #BocaJrs #SociosNorte https://t.co/jr0kDp65FA — Obras Boca Jrs (@ObrasBocaJrs) November 26, 2026

El proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Riquelme

La nueva obra se inscribe dentro del plan de renovación de infraestructura que lleva adelante la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Sin embargo, se trata de una intervención puntual y diferente del proyecto más ambicioso que tiene como objetivo ampliar la capacidad del estadio por encima de los 80.000 espectadores.

La iniciativa integral contempla la construcción de una cuarta bandeja, cuatro torres de acceso del otro lado de las vías del tren de carga, la renovación de los actuales palcos y la instalación de un techo para cubrir la parte superior de la Bombonera.

Uno de los principales obstáculos para avanzar con ese proyecto está relacionado con los permisos necesarios para intervenir en la zona de las vías ferroviarias. Riquelme se refirió al tema y aseguró que el club continúa trabajando con los equipos técnicos para presentar una propuesta que tenga viabilidad.

"Tenemos el permiso del poli, hace varios meses que nos dieron el permiso de las vías. Tenemos que seguir trabajando con la gente que hace el proyecto, los dibujos. Es todo muy cuidadoso porque cuando presentemos las cosas queremos estar muy seguros de que se pueden hacer", explicó el presidente de Boca.

En los últimos meses, la institución presentó diferentes avances del Master Plan ante sus socios y consiguió aprobaciones técnicas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de Ferrosur para avanzar con el proyecto de los accesos sobre las vías.

Mientras continúan las gestiones para concretar la ampliación, Boca busca avanzar con obras de menor escala que permitan modernizar las instalaciones actuales. La remodelación de la Socios Norte Baja es uno de esos pasos: una inversión en infraestructura que sumará servicios, espacios gastronómicos y mejores condiciones de circulación para los hinchas que concurren a la Bombonera.