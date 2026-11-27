El famoso ratón protagonizará una nueva aventura inspirada en el clásico de Macaulay Culkin, con mucho humor y situaciones pensadas para toda la familia.

Disney apuesta por una nueva versión de una de las historias más queridas de las fiestas de fin de año.

A pocas semanas de Navidad, Disney prepara el estreno de una nueva producción inspirada en una de las películas más populares de las fiestas de fin de año. Se trata de "Mickey: Mi pobre angelito" , un especial animado que tendrá al ratón más famoso del mundo como protagonista.

La historia recuperará algunas de las situaciones que hicieron famosa a la película de Macaulay Culkin, aunque con varios cambios pensados para los más chicos.

"Mickey: Mi pobre angelito" se estrenará el viernes 27 de noviembre de 2026 en Disney+ . La producción estará disponible en Argentina y el resto de América Latina, un día después de su debut televisivo en Estados Unidos a través de Disney Jr., en coincidencia con el Día de Acción de Gracias.

El especial animado llegará a Disney+ para que las familias puedan disfrutarlo durante las fiestas.

El especial se podrá ver con una suscripción a la plataforma y llegará al catálogo antes del comienzo de diciembre , un mes en el que muchas familias acostumbran volver a ver las películas de la saga original.

Mickey está entusiasmado con la idea de pasar las fiestas en su casa junto a sus amigos . Sin embargo, sus planes cambian cuando Minnie sorprende al grupo con entradas para visitar un famoso palacio de hielo. Entre los preparativos y el apuro por salir, Mickey y Pluto terminan olvidados en la vivienda.

Lo que parecía una oportunidad para descansar se convierte en un problema cuando aparecen dos ladrones, un mapache y una comadreja, dispuestos a robarles la cena navideña. Mickey y Pluto deberán ingeniárselas para defender la casa, mientras Minnie y sus amigos intentan regresar lo antes posible.

Al igual que en la película de 1990, habrá persecuciones, trampas y situaciones cómicas. La producción también incluirá guiños a la versión protagonizada por Macaulay Culkin, entre ellos una referencia al repartidor de pizza, además de homenajes a antiguos cortometrajes de Mickey y Pluto.

Todos los detalles confirmados antes del estreno en Disney+

El especial fue desarrollado por Wild Canary en colaboración con Disney Jr. y cuenta con la dirección de Shane Prigmore, mientras que Tom Rogers y Rachel Ruderman estuvieron a cargo de la producción ejecutiva. Tendrá una duración inferior a los 30 minutos y será apto para todo público.

Uno de los elementos que distinguirá a esta versión será la música. El compositor Keith Harrison Dworkin escribió dos canciones originales para la ocasión, "Ho-Ho-Home for Christmas" y "Favorite Christmas Feeling". También se incorporó una nueva versión de "Jingle Bells", con Tony Morales a cargo de la banda sonora.

En cuanto al elenco de voces original en inglés, Bret Iwan volverá a interpretar a Mickey, acompañado por Kaitlyn Robrock como Minnie, Bill Farmer como Pluto y Goofy, y Tony Anselmo como Donald. Los villanos tendrán las voces de Jason Marsden y Eric Bauza.