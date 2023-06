Bereziuk afirmó que Antonini llamó al día siguiente

Un capítulo que despierta interrogantes fue un misterioso correo electrónico que recibió a su casilla oficial el 12 de diciembre de 2007, cuatro meses después del incidente. El presunto remitente era Daniel Uzcátegui -hijo del jerarca de PDVSA y acompañante permanente de Antonini. “Te lo dije había que ayudar, lo dejaron solo y mirá lo que pasó. Ustedes son los culpables”, decía el reproche con formato de advertencia. Para ese entonces, Antonini había salido del país para nunca más regresar y el escándalo había derivado en una investigación penal que al día de hoy lo considera “rebelde”. La defensa de Julio De Vido apuntó a un dato cierto: nadie hasta ahora acreditó que ese correo fuese de Uzcátegui junior, y además, Bereziuk tuvo la prudencia de no contestarlo, dijo, porque creía que no estaba dirigido a ella.

El otro aspecto relevante para la audiencia fue la declaración del juez administrativo de la Aduana Marcelo Mignone que avaló por completo el accionar de ese organismo respecto a considerar el caso como una infracción de equipaje. Es más, reveló que si cuando se cayó el tramo de la causa que juzgaba lavado de dinero sobre Uberti, podría haber operado la prescripción del remanente aduanero por lo que volvió a activar el sumario que derivó en la condena a Antonini y el decomiso final del dinero. Sin eso, aseguró el especialista que fue taxativo respecto a lo ajustado al procedimiento de la decisión, el venezolano podría haber pasado a buscar sus dólares sin ninguna penalidad. “Si hubiese visto que era irregular, lo tendría que haber cambiado”, sostuvo Mignone para satisfacción de las defensas de los integrantes de la Aduana, que están siendo juzgados básicamente por una maniobra de contrabando, algo que de acuerdo a los procedimientos y por mucho que fuera el dinero involucrado, no estaba en el panorama porque no se daba el supuesto de un ocultamiento o ardid, algo necesario para acreditarlo. Con seguridad sobre su propia actuación y la del resto del organismo fue un testimonio que avaló esa tesis, lo mismo que el de Marcelo Lista que estaba a cargo del área de sumarios administrativos de la Aduana. Ellos eran el nexo con la justicia. Aseguró, ante preguntas directas, que la comunicación que se mantuvo con el juzgado que recomendó seguir el caso como una infracción aduanera el mismo lunes siguiente al hallazgo, debpia ser considerado como una repsuesta “institucional” de la Justicia a la que debían atenerse. Es decir, que no debería ser considerado una omisión de denunciar, cargo que le achacan a la conducción de la DGA.