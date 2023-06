“Black Mirror”: la sombra de Borges en una trama

A fines del siglo pasado (1998), se estrenó una película que tuvo un singular efecto no sólo en sus millones de espectadores, sino también en la realidad: “The Truman Show”, del australiano Peter Weir, protagonizada por el hasta entonces actor cómico Jim Carrey junto con Ed Harris. Básicamente, consistía en que un canal de televisión convertía la rutinaria vida de un hombre gris, sin rasgos que lo distinguieran de cualquier ciudadano común, el Truman del título (nombre que escondía un juego de palabras con “hombre verdadero”) en un show televisivo de alcance planetario. Truman, sin embargo, no sólo no había vendido su privacidad, sino que --hasta cierto momento culminante--, ignoraba que lo monitoreaban y transmitían cada acto de su vida.