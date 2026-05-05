Boca afronta un partido decisivo en Ecuador ante Barcelona por la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda busca quedar a un paso de la clasificación. Al momento, se posiciona segundo en la tabla de su grupo.

Boca se prepara para un partido determinante este martes cuando visite a Barcelona de Ecuador por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores , en un duelo que puede empezar a definir su futuro en el certamen continental.

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El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo , con arbitraje del colombiano Carlos Betancur y la asistencia en el VAR de Nicolás Gallo . La transmisión estará disponible a través de Telefe , Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un momento positivo. En el plano local, se consolidó entre los mejores del Torneo Apertura y logró la clasificación a los playoffs sin sobresaltos.

En el ámbito internacional, sumó dos triunfos importantes en sus primeras presentaciones, aunque en la última fecha cayó 1-0 ante Cruzeiro en condición de visitante.

Ese resultado cortó una racha favorable, pero no alteró su posición: Boca se mantiene segundo en el grupo y depende de sí mismo para encaminar la clasificación.

Paredes boca Leandro Paredes estará desde el inicio en Ecuador. Archivo

Una victoria en Ecuador lo dejaría en una situación muy favorable, teniendo en cuenta que cerrará la fase de grupos como local frente a Universidad Católica de Chile y el propio Cruzeiro.

Barcelona obligado a reaccionar

Del otro lado, Barcelona de Ecuador atraviesa un presente complejo en la competencia. El conjunto dirigido por César Farías no sumó puntos en las primeras tres fechas y quedó contra las cuerdas en la tabla.

Por ese motivo, el equipo ecuatoriano afrontará el partido como una verdadera final, ya que una nueva derrota lo dejaría prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente instancia.

Posibles formaciones

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

El cruce en Guayaquil no solo pondrá en juego tres puntos, sino también el posicionamiento de ambos equipos en el grupo. Para Boca, representa la posibilidad de dar un paso firme hacia los octavos de final, en tanto para Barcelona, puede ser la última oportunidad de mantenerse con vida en la competencia.

En ese escenario, el partido promete intensidad y tensión, con dos equipos que llegan con necesidades muy distintas, pero con la misma urgencia por el resultado.