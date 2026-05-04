ARCA actualiza el monotributo y endurece controles: las medidas más recientes que impactan en mayo 2026

Cambios en escalas, seguimientos más estrictos y nuevas resoluciones del organismo entran en vigencia desde mayo. Conocé los detalles.

ARCA activó una serie de medidas que impactan en monotributistas y en el control de ingresos.

ARCA confirmó una serie de cambios que empiezan a regir a partir de mayo y afectan directamente a monotributistas, contribuyentes y operaciones comerciales.

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Los cambios abarcan la actualización del monotributo, nuevas herramientas de control fiscal y modificaciones en el comercio exterior.

Las decisiones afectan tanto a contribuyentes individuales como a empresas. Este ajuste se trata de un paquete de medidas que redefine aspectos centrales del sistema tributario actual.

ARCA: nuevas escalas y controles fiscales

Uno de los cambios más relevantes es la actualización de las escalas del monotributo. ARCA aplicó un aumento del 14,29%, calculado en base a la inflación del segundo semestre de 2025.

Este ajuste impacta en dos variables centrales: los topes de facturación anual y el valor de las cuotas mensuales. Con los nuevos parámetros, la categoría más baja permite ingresos superiores a los $10 millones anuales, mientras que las categorías más altas superan los $100 millones.

El objetivo de la medida es evitar que contribuyentes queden excluidos del régimen por efecto de la inflación. También implica un incremento en el monto a pagar cada mes, impactando directamente en el bolsillo de los monotributistas.

La actualización es importante porque redefine la ubicación de cada contribuyente dentro del sistema. Quienes superen los nuevos límites deberán recategorizarse, lo que puede implicar una mayor carga impositiva.

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Nuevos controles fiscales

En paralelo, ARCA avanzó con un refuerzo en los controles fiscales, especialmente sobre movimientos digitales.

El organismo comenzó a implementar sistemas más avanzados de cruce de datos que permiten comparar información proveniente de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados. Esto facilita la detección de diferencias entre ingresos declarados y movimientos reales.

El cambio automatiza gran parte del proceso de fiscalización. Ya no se trata únicamente de controles posteriores, sino de monitoreo constante sobre la actividad financiera.

Esto impacta especialmente en transferencias bancarias, movimientos en billeteras virtuales y operaciones digitales. Cualquier inconsistencia puede ser detectada con mayor rapidez, lo que obliga a los contribuyentes a mantener su información fiscal actualizada.

ARCA

Cambios en importaciones: Resoluciones Anticipadas de Origen

Otra medida reciente que comenzó a regir el 1° de mayo es la implementación del régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen.

Este sistema permite que los importadores conozcan de antemano el criterio que aplicará la aduana sobre sus productos. La medida introduce mayor previsibilidad en las operaciones de comercio exterior, ya que reduce la incertidumbre sobre impuestos y regulaciones aplicables.

Además, busca agilizar los procesos administrativos y alinearse con estándares internacionales en materia de comercio. Para las empresas, esto puede traducirse en una reducción de tiempos y costos operativos.

El cambio es estructural, ya que modifica la lógica con la que se gestionan las importaciones, pasando de un esquema reactivo a uno anticipado.

Aduana productos.jpg Crece la subfacturación de importaciones.

El impacto de estas medidas

El conjunto de medidas impulsadas por ARCA marca un nueva modalidad por parte de la agencia: mayor actualización de valores y más control sobre las operaciones.

Para los monotributistas, el impacto inmediato está en el aumento de las cuotas y en la necesidad de revisar su categoría. Para el resto de los contribuyentes, el foco está en la fiscalización, que ahora es más automatizada y abarca un volumen mayor de información.

En el caso de las empresas que operan con importaciones, las nuevas resoluciones cambian la forma de planificar operaciones, al ofrecer mayor claridad sobre las condiciones impositivas antes de concretar una compra.

Las medidas recientes muestran que el organismo avanza en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, adapta los valores del sistema a la inflación para evitar distorsiones. Por otro, refuerza los controles en un escenario donde las operaciones digitales ganan cada vez más peso.