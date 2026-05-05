Manuel Adorni detona la estrategia de Javier Milei: convocan al Gabinete para este viernes

"Así no podemos seguir" . Un funcionario de primera línea del Gobierno blanqueó este martes en diálogo con Ámbito el hastío del Gabinete ante las sucesivas e interminables denuncias por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni . El frente judicial que padece el funcionario preocupa también en el Ministerio de Economía a cargo de Luis "Toto" Caputo donde temen que la crisis política termine de minar la confianza en la continuidad del plan económico de Javier Milei cara a las elecciones 2027.

La revelación del contratista Matias Tabar en relación al pago de 245 mil dólares en efectivo que habría efectuado Adorni por la refacción de la casa de 400 metros cuadrados que se compró en el barrio privado Indio Cuá terminó de detonar la estrategia ensayada por Javier Milei y su hermana Karina para intentar salvarle el pellejo al jefe de ministros . El Presidente huye hoy de la crisis rumbo a Estados Unidos para disertar ante el Instituto Milken en Los Angeles. La crisis queda a cargo de su hermana quien convocó para este viernes a las 15 una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en medio de los crecientes rumores sobre el incierto futuro de Adorni en el gobierno .

La acumulación de testimonios que complican al funcionario nacional ante el fiscal Gerardo Pollicita lo dejan al borde del llamado para una declaración indagatoria . Seria cuestión de días para que Adorni comparezca en Comodoro Py. No solo por las inconsistentes versiones de las jubiladas sobre los créditos hipotecarios otorgados al funcionario para que se compre departamentos sin casi desembolsar dinero, el vuelo privado a Punta del Este, las vacaciones en Aruba y en el Llao Llao de Bariloche, sino especialmente por el testimonio de su escribana, Adriana Nechevenko . La notaria admitió en sede judicial que nunca comprobó el origen de los fondos desembolsados por Adorni a pesar de ser una persona políticamente expuesta , en violación a las disposición de la unidad de investigación financiera (UIF).

Desde que ejerce como funcionario público, y de acuerdo a lo que lleva comprado la justicia, Adorni lleva gastados más de 800 mil dólares, una cifra que no concuerda ni con sus ingresos ni con su declaración jurada. El jefe de gabinete sigue sin dar explicaciones, ni ante la prensa ni ante el fiscal. Por eso su llamado a declaración indagatoria es inminente, más aun luego del pedido de detención solicitado por la diputada Marcela Pagano a partir de la confesionalidad del contratista Tobar quien declaró en sede judicial que Adorni lo contactó antes de su comparecencia ante el fiscal Pollicita para ofrecerle "asistencia".

Milei apostó todo a favor de Adorni y el jefe de gabinete no para de complicarlo . El Presidente lo acompañó el miércoles pasado a su informe de gestión en la Cámara de Diputados y arrastró allí a todo el gabinete. La Casa Rosada aspiraba a cauterizar la crisis con esa presencia de Adorni y empezar de nuevo este lunes con una conferencia de prensa donde el funcionario no logró aclarar nada. El operativo salió pésimo. El jefe de gabinete no sólo no logró despegarse de los escándalos sino que desde entonces acumuló nuevas denuncias .

En el recinto de Diputados lo recibieron con la revelación del uso de la custodia oficial de parte de su esposa, Bettina Angeletti, para salidas nocturnas con sus amiga a bares en Palermo. Per también ara trasladar a su empleada doméstica a hacer las comprar y hasta para llevar a sus hijos al colegio. Acusaciones que Adorni no veía venir y que ante la sorpresa, no logró desmentir. Se refugió en una acusación de "espionaje" en vez de aclarar por qué utilizaba recursos del Estado para fines particulares. Tras esa nueva denuncia, el fin de semana se reveló que había viajado al lujoso hotel Llao Llao de Bariloche con su familia. Y este lunes, el operativo contención terminó de derrumbarse con los gastos por 245 mil dólares pagados en efectivo para remodelar la casa de Indio Cuá.

Karina Milei tuvo que ir este lunes hasta Diputados para reunirse con Martín Menem. El presidente de la Cámara Baja es una de las opciones de la hermana presidencial para reemplazar a Adorni. El otro es el canciller Pablo Quirno quien hoy viaja a Los Ángeles junto a Milei. También esta en el radar Sandra Pettovello. "Esto se convirtió en una bola de nieve y ya no hay estrategia para frenarlo", admiten desde el gabinete ante la consulta de Ámbito. El operativo blindaje impulsado por Milei y Karina no alcanza para frenar los sucesivos e interminables escándalos a los que Adorni somete al gobierno nacional y que ya detonaron incluso la estrategia electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires dejando zona liberada a Patricia Bullrich para construir su propio armado político.

Un gabinete en crisis

La apuesta de la Casa Rosada de sostener a Adorni al menos hasta el Mundial de la FIFA para diluir el escándalo con los goles de Messi y las atajadas del Dibu parece cada vez más lejana. El gobierno está regalado, a merced de sus adversarios, con una interna expuesta a cielo abierto y con Axel Kicillof subiendo en intención de voto cada semana. Adorni funciona casi como jefe de campaña del peronismo, donde rezan por la continuidad del funcionario en el cargo para continuar desgastando la gestión de Milei de cara a las presidenciales del 2027.

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El estado de descomposición que le genera a Adorni al gobierno nacional es tal que este lunes Victoria Villarruel salió a mofarse públicamente de la situación judicial de Adorni. La vicepresidenta felicitó a un usuario de la red X por su cumpleaños y le deseó "una cascada de éxitos", en referencia a la refacción de la pileta de la casa de Indio Cuá del jefe de gabinete. Villarruel quedará hoy a cargo de la Presidencia de manera interina por el viaje de Milei a Estados Unidos. La crisis de La Libertad Avanza potencia además la posibilidad de que el próximo año encarne su propio proyecto político, ya sea a través de una candidatura o de su incorporación a un espacio opositor a los libertarios.

El jueves, Karina Milei viajará a San Juan para participar de una Expo de minería. Cada vez son mas os gobernadores que piden por lo bajo no cruzarse con Adorni. De hecho, la hermana del Presidente ya bajó al jefe de gabinete de las reuniones con mandatarios aliados en Casa Rosada y lo reemplazó por Eduardo "Lule" Menem.