Claudio Úbeda apuntó contra el arbitraje y defendió a Boca tras el final caliente en Brasil + Seguir en









El entrenador cuestionó las decisiones del juez y justificó la reacción de sus jugadores luego de la derrota y los incidentes ante el equipo brasileño.

Claudio Úbeda se pronunció tras los disturbios

Luego del tenso cierre en Brasil, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, analizó el partido y dejó fuertes definiciones sobre el arbitraje y el comportamiento de sus dirigidos. El técnico no ocultó su malestar tras la caída y aseguró que el desarrollo del juego estuvo condicionado.

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En conferencia de prensa, Úbeda fue directo al referirse a la actuación del juez: sostuvo que el arbitraje influyó de manera determinante en el resultado. En ese sentido, cuestionó especialmente la expulsión de Adam Bareiro, ocurrida en el primer tiempo, al considerar que la acción no ameritaba una sanción de ese calibre.

“El partido se inclinó desde decisiones que no compartimos”, dejó entrever el entrenador, remarcando que su equipo se vio obligado a reorganizarse en inferioridad numérica durante gran parte del encuentro.

La defensa de Úbeda al plantel tras los incidentes Sobre el escandaloso cierre, marcado por empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos, Claudio Úbeda evitó cargar contra sus futbolistas y explicó el contexto emocional en el que se produjo la reacción.

Para el técnico, lo ocurrido fue consecuencia de provocaciones del rival, y consideró que la respuesta de sus dirigidos se dio en un marco de tensión propio de un partido de alta exigencia. En ese sentido, relativizó la gravedad de la gresca, interpretándola como una reacción ante lo sucedido en el campo.

ubeda confe Sobre el escandaloso cierre, marcado por empujones y discusiones entre jugadores de ambos equipos, Claudio Úbeda evitó cargar contra sus futbolistas y explicó el contexto emocional en el que se produjo la reacción. Más allá del resultado, el entrenador valoró el esfuerzo del equipo, destacando que, pese a jugar con un hombre menos, logró sostener un planteo competitivo. Sin embargo, reconoció la frustración por no haber podido rescatar un resultado positivo. El análisis de Úbeda refleja el clima que dejó el encuentro: polémica, enojo y una sensación de injusticia deportiva que todavía resuena en el entorno de Boca Juniors.