Un banco internacional recomendó invertir en un "carry trade superior" con rendimiento de más del 3% en dólares + Seguir en









El banco destaca el atractivo de un bono en pesos por su alto rendimiento real y potencial de suba de precio, en un contexto de desinflación, estabilidad cambiaria y tasas en descenso. Cuáles son los riesgos.

Apuestan a un trade de corto plazo. Depositphotos

Un informe de Bank of America (BofA) puso el foco en la Argentina como una de las oportunidades más atractivas dentro de los mercados emergentes, al recomendar una estrategia de inversión basada en bonos ajustados por inflación con cobertura cambiaria. Bajo el título “Argentina – The Superior Carry Trade”, la entidad plantea que el BONCER 2028 se posiciona como el instrumento más interesante en términos de riesgo-retorno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el reporte, los analistas abrieron una posición larga en este bono a un precio de u$s84,5, con una yield de 8,7%, y proyectan un objetivo de u$s92, lo que implicaría una compresión del rendimiento hacia niveles del 7% del precio del bono. Al mismo tiempo, establecen un nivel de stop-loss en u$s80. Un stop loss, es una orden que limita las posibles pérdidas derivadas en los movimientos del mercado.

El atractivo principal de la estrategia radica en el denominado “carry”, es decir, la ganancia que surge del diferencial entre tasas. En este caso, el BONCER ofrece un retorno real elevado mientras que el costo de financiamiento en pesos —ajustado por inflación— resulta negativo. Esto permite generar un carry estimado del 3,3% trimestral, con una volatilidad relativamente baja del 3,5%.

El informe compara esta alternativa con otra estrategia tradicional: vender dólares a futuro e invertir en pesos. Si bien ambas presentan un ratio riesgo-retorno similar, desde el banco consideran que la opción de bonos CER resulta más eficiente porque reduce la exposición directa al tipo de cambio, en un contexto donde el peso ya se encuentra apreciado en términos reales.

En esa línea, los analistas advierten que la moneda local se fortaleció cerca de un 20% en términos reales desde las elecciones de 2025, lo que limita el potencial de nuevas ganancias por ese canal y aumenta el riesgo de corrección.

Otro de los factores que sustentan la recomendación es el cambio en el enfoque de la política económica. De acuerdo con el análisis, tras una primera etapa centrada en la desinflación, el Gobierno comenzaría a priorizar el crecimiento y la reducción de los créditos en mora. Este giro, sumado a la acumulación de reservas y el superávit fiscal, contribuiría a una baja de las tasas reales. En ese escenario, desde BofA proyectan que los rendimientos reales de estos bonos podrían descender desde niveles cercanos al 9% hacia una zona de entre 6% y 7%, lo que generaría ganancias de capital adicionales para los inversores. Bank of America Desde BofA proyectan que los rendimientos reales de estos bonos Imagen: Bloomberg El informe también destaca que la inflación habría alcanzado un pico en marzo, con un 3,4% mensual, y que el consenso del mercado anticipa una desaceleración en los meses siguientes. Este proceso, combinado con el ingreso de divisas del sector agroexportador, refuerza la estabilidad cambiaria y habilita un contexto más favorable para instrumentos en moneda local. No obstante, el banco advierte sobre algunos riesgos. Entre ellos, menciona la posibilidad de una inflación más alta a la prevista y un deterioro en los niveles de aprobación del presidente Javier Milei, factores que podrían afectar el escenario macro y la dinámica de los mercados.