Brasil: Jair Bolsonaro pidió su absolución e insistió en su inocencia







El expresidente presentó su alegato final ante el Supremo Tribunal Federal y aseguró que no hay pruebas firmes y que la acusación se basa en interpretaciones.

Jair Bolsonaro enfrenta un juicio en su contra por intento de golpe de Estado en 2023.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reclamó su absolución en el juicio por el intento de golpe contra Luiz Inácio Lula da Silva y se declaró inocente, argumentando que la acusación carece de "evidencia sólida" y se apoya en "interpretaciones distorsionadas". Sus abogados presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un alegato de 197 páginas, citado por AFP.

La defensa sostuvo que no existen pruebas firmes de que el expresidente haya actuado contra las instituciones democráticas o incitado a otros a hacerlo, y que el hecho de que Lula asumiera como presidente constituye “una evidencia que elimina lo más esencial de las premisas acusatorias”.

Según los letrados, el exmandatario “determinó la transición, evitó el caos con las protestas de los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre” de 2022, cuando finalizó su mandato. “Siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho”, remarcaron.

jair-bolsonaro (1).jpg La defensa de Jair Bolsonaro aseguró que el exmandatario “determinó la transición, evitó el caos con las protestas de los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre” de 2022. "En ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo", aseguraron, añadiendo que no hay “configuración de crimen” y que la acusación fiscal se basa en “ilaciones e interpretaciones distorsionadas”.

La presentación del alegato es el último paso antes de la audiencia final del juicio, que se prevé para septiembre. Si es hallado culpable, Bolsonaro ,en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, podría recibir hasta 40 años de cárcel.

En julio, la Fiscalía solicitó que el exmandatario y siete de sus colaboradores sean condenados por los delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público. Brasil pidió la extradición de 61 acusados en el intento de golpe de Estado en 2023 La Corte Suprema de Brasil (STF) informó este miércoles que pidió la extradición de 61 personas implicadas en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro irrumpieron en sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. Los ataques buscaban impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones presidenciales de 2022, en lo que la Fiscalía brasileña describe como una conspiración político-militar para mantener a Bolsonaro en el poder. El informe del STF revela que 1.628 procesos judiciales fueron iniciados por los hechos. De ese total, 638 personas fueron condenadas, 552 firmaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas siguen pendientes de resolución. Entre los condenados, 279 enfrentaron cargos graves, como intento de golpe de Estado, asociación para delinquir o intentos de abolir el Estado democrático de derecho. Otros 359 recibieron condenas por delitos menores, relacionados con la participación en las protestas sin evidencia de intento de golpe. Las penas por los delitos más graves alcanzan hasta 17 años de prisión. Actualmente, 112 condenados cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva. Los acuerdos de no persecución penal fueron ofrecidos principalmente a quienes permanecieron acampados frente al cuartel general del Ejército y no hay pruebas de que hayan participado directamente en el complot golpista.