El feriado de mayo que no sabías que existía y hará tu semana laboral mucho más corta + Seguir en









Existe una fecha dentro del calendario argentino que afectará a unos pocos afortunados y será muy celebrada por los vecinos.

En el quinto mes del año, una fecha muy especial afectará a unos pocos afortunados. Freepik

Mientras gran parte del país espera los feriados nacionales para organizar escapadas o descansar, existen otras fechas especiales que pasan desapercibidas para la mayoría. Algunas ciudades y pueblos argentinos cuentan con sus propias celebraciones que modificarán su actividad habitual, generando una semana distinta para sus habitantes.

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Ese es el caso de una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires que cada 21 de mayo interrumpe su actividad por una fecha histórica y religiosa. Aunque muchos trabajadores no lo tienen en cuenta, este día funciona acortará la semana laboral para cientos de vecinos.

Freepik feriados El quinto mes del año sorprende con feriados exclusivos para algunos pocos. Freepik

A qué se debe el feriado del 21 de mayo de 2026 El jueves 21 de mayo de 2026 es una fecha especial en J. Almeira, una localidad rural ubicada dentro del partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Ese día tiene doble importancia para los vecinos del pueblo, ya que se celebrarán tanto las fiestas patronales como el aniversario fundacional del pueblo.

La historia del lugar se remonta al 21 de mayo de 1909, fecha en la que se formalizó la creación de la localidad gracias a las gestiones impulsadas por Hipólito Almeyra. Las celebraciones patronales se realizan en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, considerada la figura religiosa principal del pueblo. Durante este día suelen organizarse misas, encuentros vecinales y actividades culturales con la participación de instituciones locales y autoridades municipales de Navarro.

J. Almeira es un pueblo muy tranquilo y todavía conserva características típicas de los antiguos pueblos rurales bonaerenses. Tiene 300 habitantes y se encuentra a unos 36 kilómetros de la ciudad de Navarro. La localidad se conecta principalmente mediante la Ruta Provincial 41 y distintos caminos rurales. Aunque el feriado no alcanza a toda la Argentina, sí modifica la rutina local, ya que en este tipo de fechas pueden suspenderse clases, reducirse las actividades administrativas y cambiar el funcionamiento de distintos servicios dentro de la comunidad. Además, muchos vecinos participan cada año de los actos para recordar los orígenes de la localidad y mantener vivas las tradiciones. Calendario feriado El 21 de mayo, una localidad podrá descansar y celebrar en un feriado único. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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