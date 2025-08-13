SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de agosto 2025 - 10:55

Lula da Silva invitó a Donald Trump a la Conferencia del Cambio Climático de Brasil

La cumbre se celebrará en noviembre en Belem, Brasil. "Espero algún día conversar con Trump como dos personas civilizadas", deslizó.

Espero que responda, dijo el brasileño sobre su par de EEUU.

"Espero que responda", dijo el brasileño sobre su par de EEUU.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva invitó a su par de EEUU Donald Trump a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que se celebrará en Belem entre el 10 y 21 de noviembre de 2025. Además, reveló que "espera que responda".

"Le envié una carta a Trump invitándolo a la COP. No sé si la recibió, pero espero que responda. Yo respondo todas las cartas que recibo", declaró Lula en una entrevista, y añadió: "No le guardo rencor a nadie".

Informate más

Trump "no necesita apreciarme, ni yo a él; solo necesita apreciar a Brasil y yo al pueblo estadounidense", explicó el presidente brasileño.

lula gorra
La cumbre climática de la ONU se celebrará en noviembre en Belem, Brasil.

La cumbre climática de la ONU se celebrará en noviembre en Belem, Brasil.

Lula invitó a Trump a la COP30

En esa línea, expresó: "Espero algún día conocer al presidente Trump y conversar como dos personas civilizadas". Lula presentará este miércoles el paquete de medidas preparado por su gobierno para mitigar los efectos del aumento de aranceles impuesto por EEUU a los productos brasileños.

Según la agencia ANSA, en cita a fuentes que siguieron las negociaciones, el Palacio de Planalto pretende limitar el alcance de la ayuda a las empresas realmente afectadas.

Por lo tanto, realiza una investigación exhaustiva para evitar distorsiones como las sufridas durante el Programa de Emergencia aplicado durante la pandemia.

Lula anunció ayudas por u$s5.500 millones para empresas afectadas por aranceles de Donald Trump

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció ayudas por u$s5.500 millones para empresas afectadas por los nuevos aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos, que impactan en sectores clave como el café y la carne. El plan, que se oficializará el miércoles en Brasilia, busca priorizar a las pequeñas compañías y abrir nuevos mercados.

El miércoles pasado entraron en vigor los gravámenes que Donald Trump aplicó a numerosos productos brasileños, aunque quedaron excluidos bienes estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos. Según el Gobierno de Brasil, estas tarifas afectan al 36% de las exportaciones a Estados Unidos, equivalentes a u$s14.500 millones en 2024.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias