Buenos Aires tendrá su primer cementerio público para mascotas: dónde estará y quiénes podrán acceder gratis

La Legislatura porteña aprobó una iniciativa para ofrecer alternativas públicas ante la muerte de animales de compañía.

El Cementerio de Chacarita será sede del nuevo servicio público de inhumación y cremación de mascotas aprobado por la Legislatura porteña.

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un cementerio público y un servicio de cremación para mascotas , luego de que la Legislatura porteña aprobara por unanimidad las iniciativas que buscan ofrecer una alternativa estatal para despedir a los animales de compañía. La propuesta apunta a garantizar un tratamiento sanitario adecuado de los restos y evitar los entierros informales en plazas, parques y otros espacios públicos.

El proyecto contempla que los nuevos servicios funcionen en el Cementerio de la Chacarita , uno de los principales predios funerarios de la Ciudad. También prevé un espacio de memoria y homenaje para que los responsables puedan depositar las cenizas o realizar una despedida. La normativa establece beneficios para organizaciones protectoras y personas que no puedan afrontar los costos.

El nuevo Cementerio Público de Animales estará ubicado dentro del Cementerio de la Chacarita. La iniciativa contempla un sector específico para la inhumación de animales de compañía, con controles sanitarios y supervisión veterinaria para evaluar las causas de fallecimiento y garantizar que el tratamiento de los restos cumpla con las condiciones correspondientes.

Además de los espacios de entierro, el proyecto incluye un servicio público de cremación. Los responsables podrán optar por esta modalidad y contar con un lugar destinado a conservar las cenizas o realizar actos de despedida. La propuesta busca ofrecer una alternativa regulada frente a los servicios privados y las prácticas de disposición informal.

La autoridad de aplicación deberá establecer los detalles operativos, el sistema de turnos, los controles y los aranceles. Por el momento, no se informó una fecha concreta de apertura ni comenzó a funcionar el nuevo servicio . La puesta en marcha dependerá de la reglamentación y de la organización de las instalaciones.

Quiénes podrán acceder gratis al servicio para mascotas

La normativa contempla modalidades gratuitas para determinados casos. Entre ellos, se encuentran los animales sin identificación ni tutor conocido que sean encontrados en la vía pública, así como las mascotas de personas que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y residan en la Ciudad de Buenos Aires.

También se prevén beneficios para las organizaciones y asociaciones de protección animal. La autoridad correspondiente deberá establecer mecanismos de bonificación y convenios para facilitar el acceso de las entidades que trabajan en el rescate y cuidado de animales.

Para el resto de los usuarios, el servicio tendrá un arancel que deberá fijar la autoridad de aplicación bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad. Los valores definitivos y los requisitos para solicitar la gratuidad todavía deberán precisarse en la reglamentación.

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Por qué se creó el cementerio público para mascotas en Buenos Aires

La iniciativa surgió ante la falta de espacios públicos específicos para disponer de los restos de perros y gatos. Hasta ahora, muchas familias debían recurrir a prestadores privados o a alternativas informales, como enterrar a sus animales en plazas, parques o terrenos cercanos a las vías ferroviarias.

Estas prácticas pueden representar un riesgo ambiental y sanitario, ya que la disposición inadecuada de restos animales puede afectar el suelo y las napas de agua. El nuevo sistema busca garantizar procedimientos controlados, con supervisión veterinaria y condiciones adecuadas para el tratamiento de los cuerpos.

La propuesta fue impulsada por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña y se enmarca en un conjunto de iniciativas vinculadas con el bienestar animal. En la misma sesión, la Legislatura también aprobó la denominada Ley Compasión, que incorpora contenidos sobre el respeto, el cuidado y la protección de los animales en las escuelas porteñas.