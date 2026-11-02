Dólar: el peso volvió a apreciarse en octubre y el mercado sigue de cerca las compras de reservas del BCRA

El dólar mayorista cerró octubre en $1.537,34, mientras que el blue terminó en $1.565. En paralelo, un informe del Banco Central reveló que, pese a las compras de divisas, las reservas internacionales retrocedieron más de USD 2.100 millones en septiembre.

El d ólar oficial inicia este lunes 2 de noviembre un nuevo mes de operaciones, luego de cerrar octubre con una suba del 1,3%, en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria y volatilidad regional. El tipo de cambio mayorista terminó la última rueda del viernes en $1.537,34, frente a los $1.517,52 registrados al cierre de septiembre, lo que representó un avance mensual de $19,82.

Por su parte, el dólar blue cerró el viernes a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra , mientras que el mercado continúa atento a la evolución de las cotizaciones financieras y a la estrategia del Banco Central (BCRA) para acumular reservas internacionales. La dinámica cambiaria de las últimas ruedas estuvo marcada por una mayor demanda de cobertura ante el cierre de mes y la depreciación del real brasileño tras el resultado electoral en Brasil.

En paralelo a la evolución del tipo de cambio, el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central reveló que, durante septiembre, la autoridad monetaria compró u$s474 millones en el mercado de cambios , mientras que el Tesoro Nacional adquirió otros USD 28 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales retrocedieron u$s2.167 millones durante el noveno mes del año y cerraron en u$s46.092 millones, debido principalmente a pagos de deuda con organismos internacionales y a factores de valuación.

De acuerdo con el informe, la caída respondió a la cancelación de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s794 millones , egresos netos de capital, intereses y aportes a otros organismos internacionales por u$s808 millones y una disminución de u$s525 millones por cambios en la cotización de los activos que integran las reservas.

A su vez, las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras depositadas en el BCRA disminuyeron u$s308 millones, mientras que los pagos netos a través del Sistema de Pagos en Moneda Local representaron otros u$s63 millones.

La dinámica volvió a repetirse al cierre de octubre. En la última rueda del viernes, las reservas registraron una caída de u$s1.592 millones, desde u$s50.154 millones hasta u$s48.562 millones, pese a las compras oficiales de divisas.

La baja estuvo vinculada principalmente con los movimientos de encajes bancarios propios del cierre de mes y con una caída superior al 3% en el precio del oro, uno de los activos que componen las tenencias del Banco Central.

En la última rueda del viernes, las reservas registraron una caída de u$s1.592 millones, desde u$s50.154 millones hasta u$s48.562 millones

Las compras del BCRA en 2026 y la meta con el FMI

Con las adquisiciones de octubre, el BCRA acumuló compras por u$s15.963 millones en lo que va de 2026, una cifra que supera en más del 50% la meta implícita de u$s10.000 millones contemplada en el acuerdo con el FMI.

El monto también se aproxima a los u$s17.000 millones que el Gobierno manejaba como escenario más optimista para el año. En septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, había proyectado que las compras oficiales podrían acercarse a los u$s20.000 millones hacia fines de 2026.

No obstante, la evolución de las reservas internacionales continúa condicionada por el calendario de vencimientos de deuda, los movimientos de depósitos en moneda extranjera y la cotización de los activos que integran el stock.

De cara a noviembre, el mercado seguirá de cerca el comportamiento del dólar oficial, la demanda privada de divisas y la capacidad del Banco Central para sostener las compras y traducirlas en una acumulación efectiva de reservas.