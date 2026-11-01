Qué come el Papa León XIV: sus platos favoritos y sus gustos gastronómicos

Desde el clásico perrito caliente hasta el ceviche, el Pontífice mantiene una alimentación que refleja los lugares que marcaron su historia. Sus preferencias, sus platos preferidos y las opciones que elige en sus jornadas de trabajo.

Qué come el Papa León XIV: sus comidas favoritas, entre Chicago y Perú.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina en noviembre genera expectativa entre los fieles y también curiosidad por conocer aspectos más personales del primer Pontífice estadounidense de la historia. Entre ellos, sus preferencias gastronómicas, que combinan sabores de su Chicago natal con platos que incorporó durante sus casi 40 años vinculados a Perú.

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Lejos de los grandes banquetes, León XIV mantiene una relación con la comida marcada por la sencillez y por las tradiciones de los lugares que formaron parte de su vida. Su paladar reúne desde clásicos de la cocina estadounidense hasta preparaciones latinoamericanas que se convirtieron en parte de su identidad.

Uno de los platos preferidos del Pontífice es el perrito caliente al estilo Chicago , una preparación emblemática de la ciudad donde nació. Su versión tradicional lleva salchicha, cebolla picada, pepinillos dulces y tomate en rodajas. Sin embargo, León XIV tiene una elección particular a la hora de acompañarlo: evita el ketchup y opta por la mostaza .

También tiene una preferencia definida por la pizza. Aunque Chicago es conocida por su variedad de masa gruesa, el Papa se inclina por una alternativa más cercana a la tradición italiana: pizza de masa fina y crujiente .

Uno de los platos preferidos del Pontífice es el perrito caliente al estilo Chicago, una preparación emblemática de la ciudad donde nació.

Este gusto quedó asociado a los días previos a su elección como Pontífice, cuando compartió una última comida en un restaurante cercano al Vaticano especializado en este tipo de preparación.

El Papa León es fanático de la pizza de masa fina y crujiente estilo italiana.

Los sabores peruanos que incorporó a su vida

Durante sus casi cuatro décadas vinculadas a Perú, León XIV incorporó a su alimentación varios platos representativos de la gastronomía local. Entre sus favoritos aparecen el ceviche y el seco de cabrito, un guiso tradicional de la cocina peruana.

La combinación de recetas estadounidenses sencillas con preparaciones latinoamericanas refleja parte de la historia personal del Pontífice. Su alimentación está atravesada por los países donde vivió y las culturas con las que entró en contacto durante su trayectoria religiosa.

Sin embargo, en sus jornadas de mayor actividad también suele recurrir a comidas prácticas. Según contó su hermano John Prevost, cuando las obligaciones se extienden hasta la noche, León XIV puede elegir un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada o un tazón de cereales con leche.

Entre sus favoritos aparecen el ceviche y el seco de cabrito, un guiso tradicional de la cocina peruana.

La cerveza y los desayunos durante sus viajes

En cuanto a las bebidas, el Papa tiene una marcada preferencia por la cerveza. A diferencia de su antecesor Francisco, conocido por su gusto por la gaseosa, León XIV fue vinculado en distintas ocasiones con esta bebida e incluso recibió variedades elaboradas especialmente en su honor.

Durante sus viajes oficiales, sus desayunos pueden incluir preparaciones más elaboradas para afrontar las extensas jornadas de trabajo. Entre las opciones mencionadas aparecen bresaola con nueces, ricota con tomillo fresco y crepes dulces con avellanas.

Con su próxima visita a la Argentina, también crece la curiosidad por saber qué sabores locales incorporará a su recorrido. Su historia gastronómica muestra que cada plato elegido representa una parte de los lugares que marcaron su vida, entre las costumbres de Chicago y los sabores que descubrió en Perú.