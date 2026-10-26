CABA impulsa un proyecto para que las mascotas tengan DNI, cementerio y más beneficios: las claves de la ley

La propuesta busca actualizar el marco normativo de la Ciudad de Buenos Aires para adaptar los servicios públicos al rol actual de los animales en los hogares.

El proyecto de ley presentado en la Legislatura contempla transporte en colectivos, un sistema de DNI animal y atenciones veterinarias en los barrios.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura un proyecto de ley integral enfocado en la identificación, protección y bienestar de las mascotas . La iniciativa promueve un nuevo marco regulatorio para garantizar la sanidad animal, prevenir enfermedades, ordenar la convivencia en los espacios públicos y ampliar la oferta de servicios estatales para las familias porteñas.

El anuncio fue encabezado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una recorrida por el festival Mascotear en la Plaza de las Naciones Unidas. Al respecto, el mandatario remarcó que el proyecto busca plasmar en la legislación el lugar central que ocupan los perros y gatos dentro de las dinámicas familiares contemporáneas.

La normativa contempla diversos ejes que van desde la creación de registros digitales unificados hasta la transformación de la infraestructura de transporte y servicios funerarios dentro del ámbito porteño.

El proyecto establece la puesta en marcha del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos . Mediante este registro, cada animal contará con un número identificatorio propio vinculado a los datos de contacto de su persona responsable y sus antecedentes relevantes. En paralelo, la Libreta Sanitaria Digital centralizará el historial de vacunación, el estado reproductivo o de castración, e integrará la firma del profesional veterinario matriculado interviniente.

Se contempla la autorización para ingresar con animales tanto en dependencias públicas como en comercios o locales privados. Para los establecimientos comerciales se mantendrá la posibilidad de aplicar el derecho de admisión bajo pautas específicas , con excepción de los perros guía o de asistencia, cuyo acceso continuará garantizado sin restricciones.

Permiso para viajar en líneas de colectivos

En el plano del transporte público, la propuesta amplía la posibilidad de trasladar perros y gatos a las líneas de colectivos de jurisdicción porteña (sumándose a la modalidad ya vigente en la red de subtes). Los animales deberán viajar en transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño acorde, mientras que la autoridad de aplicación podrá fijar cupos, días y horarios de regulación. Los perros de asistencia estarán exentos de estas limitaciones.

Regulación de guarderías, pensionados y paseadores

El texto impone condiciones estrictas de funcionamiento para las guarderías y pensionados de animales, exigiendo superficies mínimas por tamaño, cerramientos seguros, ventilación, luz natural, zonas de descanso y protocolos de emergencia con seguimiento veterinario responsable. Además, se creará un registro oficial de paseadores de perros que incluirá instancias de capacitación obligatoria, credencial digital y pautas de control para el manejo en la vía pública.

Cementerio y crematorio público en Chacarita

Se impulsan modificaciones a las normas vigentes para habilitar servicios estatales de cremación y sepultura de animales de compañía. De esta manera, se contempla la creación del cementerio oficial de animales de la Ciudad en el predio de Chacarita, el cual dispondrá de crematorio, áreas comunes de despedida y sectores destinados a la sepultura o al guardado de cenizas según la disponibilidad de espacio.

Ampliación de la atención clínica y servicios comunitarios

Acompañando el marco legal, la Ciudad sumará nuevas prestaciones públicas a partir del 1 de noviembre. Entre ellas se destacan las recorridas de móviles veterinarios por las 15 comunas de lunes a sábado para atención clínica básica (solicitando turno previo mediante el portal web Animales BA), la incorporación de turnos vespertinos de castración en Costanera Sur y el servicio de ecografías en el centro fijo de atención en Villa Soldati.