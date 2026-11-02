El Gobierno enfrenta un pago de u$s800 millones al FMI y evalúa comprarle dólares al BCRA

El Tesoro debe afrontar este lunes un vencimiento de intereses con el organismo internacional. Aunque cuenta con depósitos en moneda extranjera, podría recurrir al Banco Central para preservar liquidez.

El vencimiento coincide con una nueva etapa de negociación entre el Gobierno y el Fondo.

El Gobierno enfrenta este lunes un vencimiento de alrededor de u$s800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , en un contexto de escasa disponibilidad de dólares en las cuentas del Tesoro y mientras espera la aprobación de un nuevo desembolso por parte del organismo. Para cumplir con el compromiso, el equipo económico analiza utilizar sus depósitos en dólares o adquirir divisas al Banco Central (BCRA) .

El pago se produce pocos días después de que el FMI alcanzara un acuerdo técnico con la Argentina por la tercera revisión del programa , que permitiría destrabar un giro de aproximadamente u$s900 millones. Sin embargo, el desembolso todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo, prevista para principios de diciembre, y el cumplimiento de las medidas pendientes acordadas con las autoridades argentinas.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al miércoles 28 de octubre, el Tesoro contaba con u$s 851 millones depositados en moneda extranjera en el Banco Central , un monto apenas superior al vencimiento de esta semana. En caso de destinar esos recursos al pago de u$s800 millones, el saldo remanente sería de aproximadamente u$s51 millones.

Por ese motivo, el mercado no descarta que el Ministerio de Economía recurra a la compra de dólares al BCRA para mantener cierto margen de liquidez en sus cuentas. El Tesoro también dispone de depósitos en pesos por alrededor de $8,9 billones, que podrían utilizarse para adquirir divisas.

La consultora 1816 advirtió que la disponibilidad de moneda extranjera del fisco se encontraba prácticamente alineada con el monto necesario para afrontar el compromiso, por lo que consideró probable una operación de compra de dólares al Banco Central.

La situación se produce después de una semana en la que el Tesoro habría intervenido en el mercado cambiario para moderar la cotización mayorista antes de la fijación del tipo de cambio de referencia utilizado para cancelar vencimientos de las letras vinculadas al dólar (Lelink). Según estimaciones privadas, el lunes habría vendido unos u$s100 millones y posteriormente recomprado u$s44 millones.

Una eventual adquisición de dólares al BCRA tendría implicancias para las reservas internacionales netas, dado que supondría una transferencia de divisas desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Por el contrario, la utilización de dólares que ya se encuentran depositados en el Central tendría un efecto contable diferente sobre la posición de reservas.

Además de definir el origen de los fondos, el Gobierno deberá obtener los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva internacional que utiliza el FMI para sus operaciones. En vencimientos anteriores, la Argentina recurrió al Tesoro de Estados Unidos para adquirirlos.

El Tesoro contaba con u$s851 millones depositados en moneda extranjera en el Banco Central, un monto apenas superior al vencimiento de esta semana. Mariano Fuchila

El FMI espera nuevas reformas antes de liberar u$s900 millones

El vencimiento coincide con una nueva etapa de negociación entre el Gobierno y el Fondo. La semana pasada, el personal técnico del organismo dio su aval a la tercera revisión del acuerdo, aunque la autorización definitiva del desembolso quedó pendiente.

El FMI prevé elevar la revisión a su Directorio Ejecutivo a principios de diciembre, una vez completadas las medidas acordadas. De concretarse la aprobación, la Argentina accedería a un desembolso cercano a u$s900 millones, equivalentes a unos 600 millones de DEG.

Entre los compromisos pendientes figura una propuesta de reforma tributaria orientada a reducir exenciones impositivas y generar espacio fiscal para avanzar en una disminución de retenciones y del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

El organismo también espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establezca antes de diciembre un registro formal de los principales riesgos de incumplimiento tributario, con especial atención a los grandes contribuyentes. Otro de los compromisos es avanzar en una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal para incorporar el principio de déficit cero.

En paralelo, el Fondo mantiene bajo seguimiento otras iniciativas del Gobierno, entre ellas la aprobación del Presupuesto 2027, la reforma del Banco Central y las medidas destinadas a profundizar el mercado de capitales, ampliar el financiamiento hipotecario y facilitar las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La vocera del FMI, Julie Kozack, destacó la continuidad de las políticas económicas y sostuvo que el mantenimiento del rumbo contribuiría a reducir el riesgo país. Además, el organismo planteó la necesidad de facilitar la remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito.