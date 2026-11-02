Entretelones de la visita del papa León XIV: internas en el Gabinete, "cholulismo" y Karina en todas las actividades Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









Detalles de la visita al país del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. Karina Milei se puso al frente de la coordinación entre los distintos ministerios que participan en el evento.

Karina Milei será el miembro del Poder Ejecutivo que participará en todas las actividades donde este el Papa León XIV. Presidencia

La organización para recibir al papa León XIV generó, al principio, algunos cortocircuitos dentro del Gabinete. Dicen en los pasillos de la Casa Rosada que el ego en algunos funcionarios los llevó a intentar “cooptar” la organización de este evento. A punto tal, que se comentó, en su momento que el Episcopado hizo llegar su preocupación por la falta de definiciones en los temas vinculados a la planificación de las actividades papales. Por esta razón, Karina Milei se puso al frente de la coordinación entre los distintos ministerios que participan en el evento.

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Comentan en el entorno de Karina que, en general, han trabajado muy bien con Jorge Macri en la coordinación, por eso este domingo se vio una foto donde fueron a visitar las obras, donde se llevará a cabo la misa en el Monumento a los españoles.

El “cholulismo” por estar con el Papa, llevó a que muchos “famosos” y personalidades destacadas de los más diferentes rubros saturaran los teléfonos de la Rosada para pedir ser invitado ya sea en los asientos al aire libre en la misa como en el Palacio Libertad, que son los dos lugares donde va a haber más posibilidades de invitar gente.

Recorrida de fin de semana por la visita del Papa. En el caso del Palacio Libertad, el encuentro será una réplica a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, es decir, están invitados todos los legisladores de todos los bloques, gobernadores y miembros del Poder Judicial, cuerpo diplomático y también algunos invitados especiales. Esta previsto que tanto el Santo Padre como el presidente Javier Milei dirijan unas palabras al auditorio.

En el caso de la Casa Rosada, el encuentro con el Papa será en el despacho presidencial y a solas. En tanto que los miembros de la comitiva y el Gabinete estarán en otro despacho. Habrá foto en el Salón Blanco con los dos mandatarios. Como anticipo Ámbito, el presidente recibirá al pie del avión al Su Santidad.

En el caso de la misa, el Gobierno nacional, al igual que la Jorge Macri por la Ciudad, dispone de asientos para hacer invitaciones. Los que ya están invitados son miembros del Gabinete y algunos otros invitados. Ahí es donde empiezan a los llamados telefónicos para ver de conseguir un lugar. Karina Milei será el miembro del Poder Ejecutivo que participará en todas las actividades donde este el Papa como, en la visita a la cárcel de Devoto, al encuentro con el mundo del trabajo en la UCA y también en el Cottolengo. Sin embargo, tanto Axel Kicillof como Karina Milei no podrán ingresar a pedido de la organización del Episcopado. La actividad del Cottolengo va a ser exclusiva para el Papa y la Curia. También Karina asistirá a la misa que brindará su Santo Padre en Córdoba. Donde no se verá a la hermana del presidente es en Lujan donde el Gobierno nacional no tiene previsto participar. Para evitar algún problema menor, por las dudas, desde el Gobierno hicieron llegar a los invitados, especialmente a las legisladoras, que en las actividades con el Papa se vistan de negro y de manera discreta. El papa León XIV continúa evolucionando de manera positiva y se confirmó que no necesita tratamientos adicionales. Facebook Vatican News Agenda del Papa en Argentina DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 16:30: Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Acogida oficial Aeroparque Jorge Newbery

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia Plaza San Martín

17:20: Ceremonia de bienvenida en Casa Rosada

17:50: Visita al Presidente de la República en Casa Rosada

18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad LUNES 9 DE NOVIEMBRE 09:15: Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, Claypole

11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina

17:30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires MARTES 10 DE NOVIEMBRE 07:30: Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba

09:00: Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella

10:00: Santa Misa en el Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones)

15:15: Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas Catedral Nuestra Señora de la Asunción

16:55: Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires

18:10: Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery

20:15: Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 08:00: Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto

10:00: Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: Ceremonia de despedida Aeropuerto Internacional ministro Pistarini, Ezeiza

14:00: Salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima