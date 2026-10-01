Banco Macro lanzó Pionero Soja, un nuevo fondo de inversión pensado para el campo

La propuesta de Macro Fondos permite mantener exposición al valor de la soja sin necesidad de conservar el grano físico. Tendrá liquidez en 24 horas.

Banco Macro lanzó el Fondo Pionero Soja para acompañar la cotización de la oleaginosa sin conservar el grano físico.

Banco Macro, a través de Macro Fondos , lanzó Pionero Soja, una nueva alternativa de inversión destinada al sector agropecuario. El fondo busca ofrecer una herramienta para acompañar la evolución del precio de la soja sin necesidad de operar directamente con el grano físico.

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La propuesta estará compuesta por instrumentos de cobertura de Soja Rosario y dólar y apunta a replicar la evolución del precio del grano disponible. De esta manera, el productor podrá vender su cosecha física y mantener una posición vinculada al valor de la soja.

Según explicó la entidad, este esquema permite además eliminar los riesgos asociados al almacenaje y al deterioro por mermas, así como los costos de mantenimiento de la mercadería . Al tratarse de un Fondo Común de Inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), también cuenta con las ventajas impositivas correspondientes a este tipo de instrumento.

El Fondo Pionero Soja tendrá liquidez en 24 horas y podrá operarse hasta las 15 durante los días hábiles.

El objetivo del nuevo fondo es brindar exposición a la evolución del precio de la soja sin necesidad de operar directamente con el commodity. Para conseguirlo, invertirá en contratos de futuros de Soja Rosario negociados en el mercado A3 .

Como esos contratos están denominados en dólares, el fondo complementará la estrategia con instrumentos dólar-linked, con el objetivo de reflejar el comportamiento del precio pizarra y acompañar las variaciones del tipo de cambio.

“Desde Macro Fondos, la sociedad gestora de fondos de Banco Macro, seguimos acompañando las necesidades de nuestros clientes. Además de contar con 40 fondos y más de 6 billones de pesos bajo administración, en esta oportunidad sumamos a nuestra Familia Pionero al Pionero Soja”, afirmó Ricardo Muñoz, CEO de Macro Fondos.

Muñoz agregó que “se trata de un instrumento simple y de fácil acceso para aquel que quiera mantener sus posiciones líquidas y que sigan al valor de la soja”.

La apuesta de Banco Macro por el agro

Desde la entidad destacaron que el lanzamiento se inscribe dentro de su estrategia de acompañamiento al sector agropecuario y busca sumar una alternativa financiera específicamente vinculada con uno de los principales cultivos del país.

“En Banco Macro seguimos apostando a la producción y al campo. Lanzamos el nuevo Fondo Pionero Soja que se suma a la familia Pionero. El objetivo de dicho Fondo es brindarle al productor una alternativa segura, fácil y confiable para posicionarse en soja sin la necesidad de tener el físico”, aseguró Federico Taffarell, gerente de Macro Agro.

Actualmente, Macro Fondos se posiciona como la cuarta administradora de la industria de Fondos Comunes de Inversión, con un patrimonio bajo gestión superior a los $6 billones, según informó la compañía.

Con Pionero Soja, la familia Pionero alcanza las 40 alternativas de inversión, con propuestas que abarcan desde money market y renta fija hasta renta variable y fondos mixtos.

Así queda mucho más cerca de la gacetilla, pero pasada por una edición de Ámbito: ordenada, sin el lenguaje más publicitario tipo “protegé tu cosecha”, y sin agregar interpretaciones que Macro no puso.