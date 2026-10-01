El dólar roza los $1.525 al inicio de octubre mientras la city mira de cerca la compra de reservas

El dólar abre octubre al alza tras cerrar septiembre con movimientos acotados. El mayorista opera en $1.523,5 mientras que el blue opera en $1.560 y los financieros se mantienen por encima del oficial.

El dólar inicia octubre este jueves al alza y avanza hasta casi los $1.525 después de cerrar septiembre con movimientos acotados en las distintas cotizaciones y subas que, en el caso del oficial y el blue, quedaron por debajo de la inflación esperada para el mes.

En la primera rueda de octubre, el dólar mayorista opera en $1.523,5 . De esta manera, el oficial viene de acumular durante el mes un avance de apenas 0,6% , mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

De cara a la apertura de este jueves, el mercado seguirá de cerca la dinámica de la oferta y la demanda de divisas después de un septiembre caracterizado por una fuerte liquidación del sector agroexportador . Según CIARA-CEC, las empresas del sector ingresaron u$s 3.228 millones durante el mes , un 17% más que en agosto.

En el mercado paralelo, el dólar blue opera el jueves a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta . En septiembre acumuló un incremento de apenas $5, equivalente al 0,3% , y la brecha con el mayorista terminó en torno al 2,8%.

Por su parte, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.547,76 , mientras que el contado con liquidación (CCL) abre cerca de $1622,54 .

En el segmento minorista, el dólar opera el jueves en $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubica en $1.539,87.

El BCRA finalizó la compra de reservas en mínimos , pero efectuó la mayor compra de reservas en dos meses

Que señales mira el mercado

El comienzo de octubre estará atravesado por la evolución de la oferta de dólares luego del fuerte ingreso de divisas registrado durante septiembre, además de la estabilidad en las tasas y en el dólar, y la compra de reservas por parte del Banco Central.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este miércoles 30 de septiembre, aun cuando la autoridad monetaria concretó la mayor compra diaria de los últimos dos meses en el mercado oficial. El stock retrocedió u$s1.392 millones y cerró en u$s46.090 millones, en una rueda atravesada por el cierre de posiciones de fin de mes y por un volumen de operaciones inusualmente alto.

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito, la caída respondió principalmente a movimientos de fin de mes, que deberían revertirse el primer día hábil de octubre. Por eso, el retroceso del stock bruto no estuvo asociado a una venta de divisas del BCRA en el mercado oficial, sino a movimientos contables y financieros de cierre, mientras la entidad logró sostener un saldo comprador elevado en la última rueda de septiembre.

El mercado también seguirá las señales del equipo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó recientemente que el Gobierno mantendrá una política monetaria restrictiva y descartó una expansión de pesos para impulsar la actividad.

“Lo esperable es que el tipo de cambio acompañe la evolución de la inflación. Una suba del dólar oficial, por sí sola, no necesariamente implica que estemos frente a una corrección cambiaria de mayor magnitud. Lo importante es observar si el movimiento se mantiene alineado con la dinámica de precios y si aparece una demanda de dólares que genere una presión adicional sobre el mercado cambiario.”, señaló Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.