El agro liquidó u$s3.228 millones en septiembre y alcanzó el tercer mejor registro en 25 años + Agregar ámbito en









El ingreso de divisas del complejo agroexportador creció 17% frente a agosto. En los primeros nueve meses del año acumuló u$s22.275 millones, aunque se ubicó 22% por debajo del mismo período de 2025.

Hubo un flujo sostenido de embarques de maíz.

La liquidación de divisas del sector agroexportador alcanzó los u$s3.228 millones en septiembre, lo que representó un incremento del 17% respecto de agosto, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, septiembre de 2026 fue el tercer mes con mayor liquidación de divisas de los últimos 25 años.

Con el resultado del último mes, el complejo oleaginoso-cerealero acumuló ingresos por u$s22.275 millones entre enero y septiembre. Sin embargo, el monto resultó 22% inferior al registrado durante el mismo período de 2025.

El complejo que más se destacó esta mes es el maíz Desde CIARA-CEC explicaron que la dinámica de septiembre estuvo marcada por un flujo sostenido de embarques de maíz, impulsado por la intensificación de las ventas de los productores al sector exportador.

Las entidades aclararon que, en esta oportunidad, no realizaron una comparación directa con septiembre de 2025, debido a las condiciones excepcionales que rigieron durante ese mes. En aquel momento, el Gobierno había implementado el Decreto 682/25, que suspendió temporalmente la aplicación de los derechos de exportación (DEX).

Temas agro

Dólar

Maíz