ARCA reglamentó el FAL: cómo y desde cuándo deberán aportar los empleadores

La contribución será del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes y entidades sin fines de lucro, y se descontará de las cargas patronales. El régimen rige desde el 1 de noviembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció cómo se calcularán y pagarán los aportes al Fondo de Asistencia Laboral. La medida regirá desde noviembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el procedimiento que deberán seguir los empleadores del sector privado para declarar e ingresar los aportes al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802. La medida fue dispuesta mediante la Resolución General 5907/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Andrés Vázquez .

Según la ley, los FAL están destinados a cubrir las indemnizaciones por despido, preaviso e integración , entre otros pagos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo y en los estatutos profesionales, incluido el régimen de trabajo agrario, en el caso de trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad al momento de la extinción de la relación laboral. A través del Decreto 408/2026, el Poder Ejecutivo dispuso que estos fondos se instrumenten mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) , como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.

La norma fija que la contribución mensual obligatoria se calculará sobre las remuneraciones que se toman como base para las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , con una alícuota del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro, y del 1% para el resto de los empleadores privados.

Ese monto no se sumará a las cargas actuales, sino que será detraído de las contribuciones patronales destinadas al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares. El sistema "Declaración en línea" calculará la contribución en forma automática y recalculará las alícuotas de cada subsistema. De acuerdo con el anexo de la resolución, la carga total se mantiene en 20,40% o 18%, según el tipo de empleador. En los casos de relaciones laborales con reducciones de alícuotas, si el aporte al FAL supera las contribuciones a ingresar, no se trasladarán saldos a otros períodos.

Para acceder a la alícuota del 2,5%, las pymes deberán contar con el certificado MiPyME vigente, mientras que las entidades sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios y entidades religiosas, deberán tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa .

Además, todos los empleadores deberán ingresar al servicio "Simplificación Registral" antes de presentar la declaración jurada del período noviembre de 2026 para informar si pertenecen al sector privado o al público, ya que este último queda excluido del régimen. Los empleadores privados también deberán validar allí el "ID FAL" de la cuenta individual abierta en una entidad habilitada. Si no lo hacen, la ARCA dará aviso a la CNV para que asigne una cuenta de oficio, y hasta entonces los fondos permanecerán sin imputación.

La resolución fija una contribución del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs. El sistema de ARCA calculará los montos de manera automática. Pexels

La contribución se pagará junto con el resto de los aportes y contribuciones de la seguridad social, a partir del período devengado noviembre de 2026, mediante el formulario F. 931 y por Volante Electrónico de Pago. El ingreso fuera de término generará intereses y los incumplimientos podrán ser sancionados en el marco de la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y de la Ley 17.250.

La resolución también regula los casos de suspensión o interrupción del aporte, que deberán ser autorizados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. En esos supuestos, desde el mes siguiente las contribuciones patronales se calcularán sin la reducción prevista por la ley. Lo mismo ocurrirá ante la extinción de la cuenta individual del empleador.

La norma entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026. Las declaraciones juradas desde ese período, así como las originales o rectificativas de períodos anteriores que se presenten a partir de esa fecha, deberán realizarse con la versión 48 del sistema "Declaración en línea".

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral para contribuir al pago de determinadas indemnizaciones por despido y otras obligaciones laborales. El esquema alcanza al sector privado y contempla cuentas individuales para cada empleador, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a cubrir las obligaciones previstas por la normativa. Su implementación no modifica el régimen indemnizatorio vigente. Argentina+1

El financiamiento se realizará mediante aportes mensuales obligatorios de los empleadores, calculados sobre las remuneraciones que sirven de base para las contribuciones patronales al sistema previsional. La alícuota será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Los fondos serán administrados a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. Argentina+1

ARCA será la encargada de recaudar y derivar los aportes a las cuentas correspondientes, mientras que los recursos estarán destinados a cubrir las indemnizaciones de los trabajadores registrados que cumplan con los requisitos de acceso, entre ellos una antigüedad mínima de 12 meses. El sistema comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026 y, según la reglamentación, los empleadores podrán computar una reducción de las contribuciones patronales equivalente al aporte destinado al FAL, con las excepciones previstas en la normativa.