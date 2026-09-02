Banco Macro lanza créditos en dólares para desarrolladores y busca impulsar la construcción

La entidad presentó nuevas líneas en moneda extranjera con esquemas de amortización adaptados al flujo de cada obra. El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y acompañar la recuperación del sector.

La iniciativa se da luego de los recientes anuncios del Gobierno que habilitaron a las entidades bancarias a destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares al financiamiento de empresas que no generan divisas.

Banco Macro puso en marcha nuevas líneas de financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios , una herramienta que busca acompañar la recuperación de la construcción y ampliar la oferta de viviendas. La propuesta fue presentada ante referentes del sector en un encuentro realizado en Torre Macro.

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La iniciativa se da luego de los recientes anuncios del Gobierno que habilitaron a las entidades bancarias a destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares al financiamiento de empresas que no generan divisas . En ese marco, el banco decidió avanzar con líneas en moneda extranjera para sectores productivos que tienen un peso relevante en la actividad económica.

Entre ellos, el desarrollo inmobiliario aparece como uno de los principales destinatarios, por su impacto sobre la construcción, el empleo y la actividad vinculada a la vivienda.

Los productos diseñados por Banco Macro contemplan esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada proyecto , con el objetivo de adaptar el financiamiento a las necesidades operativas de los desarrolladores.

"El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda", señaló Jorge Brito, presidente de Banco Macro .

El ejecutivo agregó que esta herramienta permitirá "mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo". Además, destacó que la entidad trabaja en el desarrollo de líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, destinadas a financiar la demanda.

La presentación reunió a representantes de cámaras empresarias y desarrolladoras, entre ellos Mali Vázquez y Damián Tabakman, de CEDU; Carlos Spina, de Argencons; Andrés Brody, de BRODYFRIEDMAN; Sergio Kompel, de Folken; Edgardo Wierzba, de Wiza Desarrollos; Alejandro Furst, de Miyagi; Juan Martín Santagada, de Anchezar-Santagada; Germán Franchino, de Vizora; y Florencia Miconi, de Imasa.

La necesidad de financiamiento de largo plazo

Desde el sector inmobiliario destacaron la posibilidad de canalizar los dólares disponibles hacia nuevos proyectos. Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV, consideró que el crédito en dólares puede convertirse en "un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario".

"Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo", sostuvo Vázquez, quien planteó que una mayor disponibilidad de crédito permitiría transformar ahorro en inversión, viviendas y empleo.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó que el contacto directo con los desarrolladores permite a la entidad acompañar el negocio desde el financiamiento inicial hasta la escrituración.

"El contacto directo con los desarrolladores nos permite cubrir el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades", explicó Parma.

El banco apunta así a combinar financiamiento para las empresas desarrolladoras y crédito hipotecario para los compradores, con el objetivo de sostener la recuperación del mercado inmobiliario.