Exceso de frío, y escasez de agua

Con un día menos operativo por el feriado del 9 de Julio, el período estuvo caracterizado más por la ola de frío que recorre todo el territorio con extremos térmicos extraordinarios en varias localidades. “Junio terminó seco y julio arranca sin agua. Pero hay hectáreas pendientes y la necesidad de humedad empieza a sentirse en los niveles superficiales del suelo. Se trata de 60.000 has de trigo que quedaron pendientes y solo podrán sembrarse si hay nuevas lluvias. Pero los pronósticos van en el sentido contrario. La primera quincena de julio sería seca por la prevalencia de la circulación sur que evita el ingreso de humedad del norte, y se prevé que se dará por cerrada la siembra el 20 de julio. También se coincide en que no se agregarían nuevos lotes de ciclos cortos a la intención, ni aún lloviendo. Lo que quede sin sembrar con trigo pasaría a soja de primera”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo cierto es que, excepto en un par de días, hace ya más de 2 meses que no llueve en la zona agrícola central, aunque algunos pronósticos indican que la Niña se está debilitando y, si se concreta, podrían mejorar las perspectivas de la gruesa, ya que el trigo probablemente no superará las 6-6,2 millones de hectáreas sembradas que, de todos modos, de contar con buenas condiciones climáticas durante su etapa productiva, podrían volver a rondar las 20-21 millones de toneladas.