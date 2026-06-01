Las 5 acciones argentinas que más subieron en mayo.

Durante gran parte del último año existió una clara dicotomía dentro del mercado local. Por un lado, compañías vinculadas a energía capturaban la atención de los inversores. Por el otro, los bancos mostraban un comportamiento mucho más apagado.

Los bancos , que venían bastante rezagados respecto al resto del mercado, despertaron con fuerza y terminaron ocupando los tres primeros puestos entre las acciones argentinas de mejor desempeño del mes.

Durante gran parte del último año existió una clara dicotomía dentro del mercado local. Por un lado, compañías vinculadas a energía como YPF o Vista capturaban la atención de los inversores gracias al crecimiento de Vaca Muerta , las exportaciones y las expectativas sobre el sector.

Por el otro, los bancos mostraban un comportamiento mucho más apagado, con cotizaciones laterales o incluso bajistas pese a que muchos inversores seguían viendo valor en el sector.

Sin embargo, mayo marcó un cambio de dinámica. El riesgo país perforó los 500 puntos y alcanzó sus niveles más bajos desde principios de año, mientras que los balances trimestrales de los bancos dejaron una lectura más positiva.

La combinación de mejores resultados, señales de estabilización en la mora y expectativas de recuperación del crédito, a la par de inflación a la baja, generaron fuertes retornos en las acciones bancarias.

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Lo más interesante de mayo quizás no fue solamente quiénes lideraron las subas, sino el mensaje que deja el mercado. Durante muchos meses parecía que la única apuesta posible en Argentina era energía. Hoy la historia empieza a ampliarse. Los bancos se despertaron con fuerza, Telecom recupera protagonismo e YPF sigue consolidándose como una de las principales apuestas de largo plazo.

Banco Francés lideró las subas del mes con un avance cercano al 27%, seguido por Banco Macro y Galicia, ambos con ganancias superiores al 22%. Y este movimiento ocurre en un contexto donde las valuaciones todavía lucen razonables.

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Tal como puede observarse en el gráfico de precios sobre valor libro, Francés, Galicia y Macro continúan cotizando entre 1,4 y 1,6. No parecen múltiplos exigentes para un escenario donde la economía continúe normalizándose, la inflación siga bajando y el crédito vuelva a crecer durante los próximos trimestres.

El cuarto lugar del ranking fue para Telecom. La compañía tuvo un muy buen mes luego de presentar resultados sólidos e incluso habiendo recibido una mejora por parte de JP Morgan. Además, el mercado continúa monitoreando de cerca el potencial impacto que podría tener la adquisición de Telefónica Argentina y el proceso de consolidación que atraviesa el sector de telecomunicaciones local.

Más allá de las noticias puntuales, Telecom sigue mostrando una combinación interesante de generación de caja, inversiones en infraestructura y exposición al crecimiento de la conectividad. En un mercado donde gran parte de la atención suele concentrarse en bancos y energía, Telecom superó niveles no vistos desde enero de 2025.

El quinto puesto fue para YPF, que avanzó cerca de 17% durante mayo. La petrolera continúa siendo una de las compañías más atractivas del mercado argentino y recientemente superó los máximos históricos de 2011, teniendo en cuenta el retorno total (contemplando dividendos):

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Además, hace pocas semanas presentó uno de los balances más importantes de los últimos años, mostrando récords operativos, fuerte crecimiento de producción en Vaca Muerta, mejoras en eficiencia y una generación de resultados que empieza a reflejar la transformación que viene atravesando la compañía.

A pesar de la fuerte suba acumulada en los últimos años, la valuación sigue siendo uno de los aspectos más interesantes de la historia. Hoy YPF cotiza cerca de 4,2 veces EV/EBITDA estimado, un múltiplo que continúa luciendo atractivo si se considera el crecimiento de producción y el potencial que tiene.

Obviamente, la volatilidad seguirá formando parte del juego. Argentina continúa siendo un mercado de riesgo, por eso es para calibrar bien los tamaños de las posiciones.

Pero mientras el riesgo país continúe comprimiéndose, la economía muestre señales de estabilización y las empresas sigan entregando resultados sólidos, cuesta pensar que el mercado argentino no tiene bastante potencial.

Hoy probablemente tenga más sentido comprar bancos que energía pensando en los próximos meses.

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