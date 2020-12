J Balvin, el "príncipe del reggaetón", preocupa a fans con posteos sobre su ánimo

Horas más tarde el intérprete hizo otra publicación que reza: "Celebren la verdadera riqueza, la salud mental y física". Y siguió desahogándose: "Algunos dicen ´ese man con dinero y sufre de depresión´ es como decir que la gente con dinero y fama no le puede dar un cáncer. Es un problema de salud y punto".

En los últimos meses, el reconocido antioqueño J Balvin ha preocupado a sus seguidores en Colombia y el resto del mundo tras revelar los episodios de depresión y ansiedad que ha experimentado a pesar del momento de gloria que vive en su carrera profesional y artística.

En una entrevista dada a la revista colombiana Semana, J Balvin aseguró que, al parecer, durante toda su vida ha sufrido episodios de ansiedad y depresión, y que "es horrible".

"Empiezo a sentir temor sin razón, que me voy a morir. Empiezo a sentir que la realidad no me pertenece... veo todo muy oscuro. Prácticamente es como estar en el infierno. Creo que he pasado ahí varios meses de mi vida", reveló Balvin a ese medio.