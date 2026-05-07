Cazzu presentó "Latinaje" en el Madison Square Garden de New York

Como parte de su gira "Latinaje", que ya la ha llevado por más de 10 países, la artista argentina lleva más de 60 mil entradas vendidas en el territorio norteamericano y sigue consolidando un momento especial en su carrera.

Cazzu paso por el Teatro del Madison Square Garden de New York y dejó otra noche inolvidable. La artista argentina confirmó la solidez que la caracteriza con entradas agotadas en 24hs, desplegó su talento junto a una propuesta innovadora que la describe como pionera en su estilo artístico.

Como parte de su gira Latinaje, que ya la ha llevado por más de 10 países, Cazzu lleva más de 60 mil entradas vendidas en el territorio norteamericano y sigue consolidando un momento especial en su carrera.

Cada concierto es una experiencia inmersiva, con una gran puesta en escena que realza sus canciones, y donde Cazzu se presenta junto a su banda de 13 músicos y su crew de bailarines.

“Latinaje En Vivo” ya pasó por The Chicago Theatre en Chicago, el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas y Arizona Financial Theatre de Phoenix, San Jose Civic de San José, en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre de San Diego, y dos noches consecutivas en el YouTube Theater de Inglewood,

El repertorio de “Latinaje en Vivo” pone el foco en esta nueva etapa, con un lugar central para las canciones del álbum, entre ellas “Con Otra”, que se consolida como uno de los momentos más fuertes del show. Junto a otras piezas del disco, el set construye una narrativa intensa y actual que define el pulso de esta gira y potencia la conexión con el público sin dejar afuera también los clásicos de su carrera y covers especialmente pensados para cada ciudad.

Promovida por Clix y Live Nation, la gira continuará por San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso, en un trayecto que seguirá acercando “Latinaje” a nuevas audiencias en Estados Unidos.

En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión. El lanzamiento que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y casi 500 mil reproducciones en Spotify, acompaña la gira y amplifica su alcance en tiempo real.