Paramount y Warner Music se unen para producir películas sobre artistas musicales

Paramount Pictures y Warner Music Group se han asociado mediante un acuerdo plurianual de preferencia para producir películas basadas en el extenso catálogo de artistas musicales y compositores del sello discográfico.

No hay ningún proyecto en desarrollo, aunque la lista de artistas de WMG incluye leyendas como David Bowie, Cher, Phil Collins, The Eagles, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Madonna, Joni Mitchell y Frank Sinatra , así como estrellas contemporáneas como Charli xcx, Coldplay, Dua Lipa, Bruno Mars y Cardi B .

“Estamos encantados de asociarnos con WMG y sus extraordinarios artistas para crear experiencias teatrales impactantes inspiradas en la música y el talento que marcaron a una generación”, declararon en un comunicado Josh Greenstein y Dana Goldberg, copresidentes de Paramount.

WMG y su socio de producción, Unigram , liderado por Amanda Ghost y Gregor Cameron, trabajarán con Paramount para desarrollar cada proyecto en colaboración con los artistas y compositores o sus herederos. Warner Music Group mantiene una alianza creativa independiente con Netflix centrada en documentales.

"Esta colaboración sin precedentes brinda a los artistas y compositores de Warner Music la increíble oportunidad de llevar sus historias, sonidos y repertorio a largometrajes de ficción y películas de animación", declaró Ghost en un comunicado. "Esta alianza encuentra nuevas maneras de potenciar a artistas icónicos y de plasmar sus mundos creativos en la pantalla, con la música como protagonista".

El director ejecutivo de Warner Music Group, Robert Kyncl, promete que esta colaboración está "adoptando un enfoque novedoso en este ámbito".

“Esta colaboración con Paramount une a dos compañías innovadoras y con visión de futuro”, declaró Kyncl en un comunicado. “Cada artista merece contar las historias detrás de su vida y su música a su manera creativa, y estamos entusiasmados de asociarnos con nuestro increíble talento y cineastas de talla mundial para llevar estas historias a la gran pantalla y ampliar su público en todo el mundo”.

El boom de las películas biográficas musicales

Las películas biográficas musicales no son nada nuevo, pero Hollywood se ha volcado en este género tras el éxito de Bohemian Rhapsody en 2018. Desde entonces, artistas de la talla de Elvis Presley (Elvis), Amy Winehouse (Back to Black), Bob Dylan (A Complete Unknown), Bob Marley (One Love) y Bruce Springsteen (Deliver Me From Nowhere) han sido llevados al cine por diversos estudios. Eso no significa que todos hayan tenido el mismo éxito en taquilla.

Recientemente, la película Michael de Lionsgate ha sido todo un éxito, recaudando casi 200 millones de dólares en Estados Unidos y 450 millones a nivel mundial tras dos fines de semana de estreno. Mientras tanto, Madonna, una de las artistas de WMG, lleva años intentando hacer una película sobre su vida. Iba a coescribir y codirigir una película biográfica (e incluso someter a varios jóvenes actores a un riguroso entrenamiento) antes de que el proyecto fuera finalmente descartado por Universal.