Así suena "Home to Us", la nueva canción de Paul McCartney junto a Ringo Starr

El single, que también cuenta con la participación de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, aparecerá en "The Boys Of Dungeon Lane", que se publicará el 29 de mayo.

Paul McCartney sigue dando cuenta de su vigencia en el mundo de la música. Tras darse a conocer que será parte del nuevo disco de los Rolling Stones , finalmente se conoció el nuevo single del exbeatle. Se trata de "Home to Us", la primera canción en su etapa solista que contará con Ringo Starr como invitado.

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El tema, que también cuenta con la participación de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri , aparecerá en "The Boys Of Dungeon Lane", que se publicará el 29 de mayo y supone su primer lanzamiento desde "McCartney III" de 2020.

En este álbum, McCartney revelará recuerdos inéditos de sus años de formación en Liverpool, en lo que se ha descrito como su "álbum más introspectivo hasta la fecha".

El disco ya ha sido presentado con el potente primer sencillo "Days We Left Behind", y en un evento especial de escucha del álbum para fans en Abbey Road dónde Paul reveló su primer dueto con Ringo Starr.

La canción, titulada "Home to Us", es el primer tema en solitario de McCartney en el que participa su antiguo compañero de los Beatles, y también será la única canción del próximo álbum que contará con un baterista invitado. La misma ya está disponible en todas las plataformas musicales.

Embed - Paul McCartney, Ringo Starr - Home to Us (Lyric Video)

En la canción también participan Sharleen Spiteri y Chrissie Hynde de The Pretenders, quienes aportan voces invitadas. Andrew Watt se ha unido como productor, y McCartney toca la mayoría de los instrumentos en el LP, al igual que en su álbum debut en solitario de 1970, "McCartney".

“Ringo vino al estudio y tocó un poco la batería. Le dije a Andrew que deberíamos grabar una canción y enviársela. Así que esta canción está hecha pensando totalmente en Ringo”, explicó McCartney.

Los 50 afortunados fans que asistieron ayer al evento exclusivo de escucha en Abbey Road pudieron oír el álbum completo antes de su lanzamiento a finales de este mes.