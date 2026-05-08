Dos de las bandas más explosivas y queridas de Latinoamérica se unen para hacer historia. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris presentan una experiencia única e irrepetible: una gira conjunta que lleva la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel.
Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris anuncian una gira conjunta: fechas, ciudades y más
Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.
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Después de encontrarse, cruzar caminos y compartir una misma esencia festiva, lo hicieron realidad: por primera y única vez, ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. Un show pensado para cantar, saltar, emocionarse y vivir momentos inolvidables.
Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.
Primeras ciudades confirmadas de la gira de Los Auténticos Decadentes y Los Galigaris
Bogotá, Córdoba, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana.
- 22/08: Quality Center, Córdoba, Argentina.
- 1/11: Parque Tangamanga II, San Luis Potosí, México.
- 14/11: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.
- 20/11: Auditorio Banamex, Monterrey, México.
- 27/11: Estadio GNP Seguros, CDMX, México.
"Y esto recién empieza… ¡próximamente nuevas ciudades! Un delirio hermoso que invita a todos a ser parte de algo único. Prepárense para vivir la fiesta más increíble del mundo, ahora en formato gira", indica el comunicado de prensa.
Las entradas para el show en Córdoba están disponibles en https://qualitycenter.com/shows/autenticos-caligaris/