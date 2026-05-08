SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de mayo 2026 - 14:05

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris anuncian una gira conjunta: fechas, ciudades y más

Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.

Dos de las bandas más festivas se unen en una gira conjunta.

Dos de las bandas más festivas se unen en una gira conjunta.

Dos de las bandas más explosivas y queridas de Latinoamérica se unen para hacer historia. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris presentan una experiencia única e irrepetible: una gira conjunta que lleva la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel.

Después de encontrarse, cruzar caminos y compartir una misma esencia festiva, lo hicieron realidad: por primera y única vez, ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. Un show pensado para cantar, saltar, emocionarse y vivir momentos inolvidables.

Informate más

Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.

image

Primeras ciudades confirmadas de la gira de Los Auténticos Decadentes y Los Galigaris

Bogotá, Córdoba, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana.

  • 22/08: Quality Center, Córdoba, Argentina.
  • 1/11: Parque Tangamanga II, San Luis Potosí, México.
  • 14/11: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.
  • 20/11: Auditorio Banamex, Monterrey, México.
  • 27/11: Estadio GNP Seguros, CDMX, México.

"Y esto recién empieza… ¡próximamente nuevas ciudades! Un delirio hermoso que invita a todos a ser parte de algo único. Prepárense para vivir la fiesta más increíble del mundo, ahora en formato gira", indica el comunicado de prensa.

Las entradas para el show en Córdoba están disponibles en https://qualitycenter.com/shows/autenticos-caligaris/

Te puede interesar

Otras noticias