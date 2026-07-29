Caos en los aeropuertos de EEUU: una falla tecnológica afectó más de 2.500 vuelos con cancelaciones y demoras

Un problema informático provocó una interrupción temporal de las operaciones. Miles de pasajeros se vieron afectados.

Una falla tecnológica alteró este martes la operación de American Airlines , que debió suspender temporalmente y demorar todos sus vuelos en Estados Unidos tras detectar un inconveniente en sus sistemas internos.

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La interrupción, que coincidió con fuertes tormentas en el noreste del país norteamericano, generó demoras y cancelaciones en numerosos aeropuertos y afectó a miles de pasajeros.

Según informó la cadena CNN, el incidente comenzó alrededor de las 18:30 , cuando la aerolínea solicitó una "parada en tierra" para toda su flota debido a un problema tecnológico que comprometía la conectividad de sus sistemas.

" Implementamos una parada temporal en tierra mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Nos disculpamos con nuestros clientes por las molestias", informó American Airlines a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La medida se extendió durante aproximadamente 30 minutos , hasta que la compañía comenzó a restablecer gradualmente sus operaciones.

Miles de pasajeros afectados

La plataforma especializada FlightAware informó que el incidente impactó en más de 2.500 vuelos, entre cancelaciones y demoras registradas en distintos puntos del país.

Entre las terminales más afectadas figuraron los aeropuertos de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, donde se concentró una gran cantidad de retrasos y cancelaciones.

La situación se agravó por las tormentas eléctricas que afectaban la región noreste, lo que también provocó inconvenientes en aeropuertos de Washington D.C. y Baltimore.

La FAA ordenó una suspensión temporal

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de "parada en tierra" para toda la flota de American Airlines a partir de las 18:30.

La restricción permaneció vigente hasta las 19:18, momento en el que las autoridades autorizaron la reanudación gradual de las operaciones.

Posteriormente, la compañía confirmó que el problema había comenzado a solucionarse.

"Un inconveniente tecnológico impactó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas la noche del martes. Los sistemas están retornando progresivamente y los vuelos han reanudado sus operaciones", indicó la empresa en un segundo comunicado publicado en la red social X.

Además, volvió a disculparse con los pasajeros por los inconvenientes ocasionados.

Qué impacto tuvo la falla

De acuerdo con el sitio especializado Flightradar24, hacia las 19:00 (hora del este) había 130 vuelos menos en el espacio aéreo estadounidense en comparación con el mismo horario de la semana anterior, una muestra del impacto operativo que generó la contingencia.

La plataforma también precisó que:

Más de 1.100 vuelos de American Airlines registraron demoras, lo que representó cerca del 30% de toda la programación prevista para el martes.

de registraron demoras, lo que representó cerca del de toda la programación prevista para el martes. 221 vuelos fueron cancelados de manera definitiva, equivalente a aproximadamente el 6% de las operaciones diarias de la aerolínea.

Hasta el momento, American Airlines no informó cuál fue la causa específica del fallo informático que originó la interrupción, mientras que las investigaciones técnicas continúan para determinar el origen del incidente.