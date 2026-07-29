Kiki Ramos, el delantero nacido en Haití que debutó en la Selección argentina Sub-17: cómo es su historia

El futbolista juvenil de origen haitiano debutó este martes con la camiseta de la Selección argentina, en una nueva demostración de que no es un país racista, bajo las órdenes de Diego Placente. Fue triunfo por 2-1 ante Ecuador.

La Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente inició este martes una serie de dos amistosos frente a Ecuador con vistas al Mundial de la categoría.

Como suceso destacable, a puertas cerradas en cancha de Lanús, se produjo el debut de Stephen "Kiki" Ramos , delantero juvenil nacido en Haití en 2009.

El joven futbolista tiene una conmovedora historia. Llegó a los nueve meses de vida tras ser adoptado y sobrevivir al terremoto más devastador de la historia de su país natal; hizo una prueba en Vélez a los seis años y quedó. Hoy es una de las figuras de la sexta división y promesa en la Selección Argentina .

Tras el devastador terremoto que azotó al país caribeño en 2010, "Kiki" fue adoptado por una familia argentina de Buenos Aires , que ya había iniciado los trámites de adopción antes de que ocurriera el sismo.

Durante su niñez, adoptó las costumbres argentinas, entre ellas: jugar al fútbol . Con el tiempo, mostró gran habilidad y sus padres lo inscribieron en Vélez con solo seis años, en donde empezaría su camino en el fútbol, según informó Olé.

Para tener en cuenta sus dotes futbolísticos, Ramos es diestro y sus cualidades lo fueron posicionando como un ágil y veloz extremo izquierdo- Sin embargo, en algunos ocasiones se lo ha visto jugar como delantero de referencia. Mide 1,75 metros de alto —algo considerable para un joven de 17 años— y tiene un porte que lo distingue de sus compañeros.

"Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta”, expresó en diálogo con Pasión Fortinera sobre su estilo de juego.

Además, hizo hincapié que su ídolo futbolístico es Neymar. “No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega”, aclaró.

Así juega "Kiki" Ramos:

Ramos fue citado por Diego Placente a la Sub-17 junto con Facundo Salinas y Benjamín Vallejo, otros dos jugadores de Vélez, para una serie de entrenamientos.

“No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”, relató.

De esta manera, "Kiki" cuenta con chances de ser uno de los 26 convocados para el Mundial Sub-17, que se disputará a fin de año en Qatar.

La Copa del Mundo juvenil se disputará entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre y tendrá un formato inédito, ya que se hará a través de 12 grupos. La Argentina, por su parte, compartirá la fase inicial con Australia, Mozambique y Dinamarca.