Aerolíneas Argentinas acelera su transformación: compra 20 aviones de última generación para renovar su flota

La compañía estatal formalizó en Inglaterra los contratos para incorporar aeronaves de última generación entre 2027 y 2031. Es el mayor programa de renovación de la última década y lo hace sin aportes del Estado.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabian Lombardo, firmó en Reino Unido el contrato con uno de los arrendadores de aviones.

Aerolíneas Argentinas dio un paso decisivo en su estrategia de modernización al confirmar la incorporación de 20 nuevos aviones que comenzarán a llegar a partir de 2027 y permitirán renovar el 25% de toda su flota y el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance .

La firma de los contratos para una parte de esos aviones se realizó durante la Feria Internacional de Farnborough , en el Reino Unido, uno de los encuentros más importantes de la industria aeronáutica mundial, donde la empresa rubricó acuerdos con compañías de leasing para asegurar la llegada de las nuevas aeronaves.

La inversión, financiada íntegramente con recursos propios, profundiza el plan anunciado en noviembre de 2025 y llega después de que la empresa cerrara dos años consecutivos con resultados operativos positivos, incluyendo un beneficio de u$s120,7 millones en 2025 sin aportes del Estado.

El anuncio representa la concreción del Plan de Flota 2027-2031 , presentado originalmente el 27 de noviembre de 2025 , cuando la conducción encabezada por Fabián Lombardo adelantó que la compañía avanzaría en un programa de renovación y expansión sustentado exclusivamente con fondos propios y basado en la mejora de la rentabilidad alcanzada durante los últimos ejercicios.

En aquella oportunidad, Aerolíneas había explicado que la renovación de flota constituía uno de los pilares de su estrategia para reducir costos operativos, mejorar la eficiencia energética y elevar la calidad del servicio tanto en las rutas domésticas como internacionales. Ocho meses después, ese proyecto comenzó a materializarse con la firma de los contratos principales.

Cómo es el cronograma de incorporación de aviones

El modelo Airbus 330 Neo que Aerolíneas Argentinas sumará a su flota por este acuerdo.

El programa contempla la incorporación de seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8. Durante Farnborough quedaron formalizados los contratos correspondientes a 14 aeronaves: los seis A330neo y los ocho MAX 10. El resto del programa se completa con los seis MAX 8, de los cuales dos ya habían sido contratados y cuatro continúan en proceso de incorporación.

Según el cronograma presentado por la empresa, el primer avión llegará durante el primer trimestre de 2027, cuando se incorpore un Boeing 737 MAX 8. Posteriormente ingresarán nuevos MAX 8 durante ese mismo año, mientras que los Airbus A330neo comenzarán a sumarse desde el primer semestre de 2028. Las entregas continuarán de manera escalonada hasta 2031, una planificación diseñada para garantizar la continuidad operativa durante el proceso de renovación de la flota.

La apuesta apunta tanto a incrementar la capacidad como a mejorar la eficiencia. Los Boeing 737 MAX 8 tendrán capacidad para 170 pasajeros, mientras que los MAX 10 podrán transportar 217 pasajeros, convirtiéndose en los aviones de mayor capacidad para las rutas domésticas y regionales operadas por Aerolíneas. Ambos modelos ofrecen una reducción aproximada del 20% en el consumo de combustible respecto de la generación anterior de aeronaves Boeing 737, lo que implica menores costos operativos y una disminución de emisiones.

La renovación también tendrá un fuerte impacto en la operación internacional. Los nuevos Airbus A330neo reemplazarán progresivamente parte de la actual flota de A330-200 que opera los vuelos de largo radio. Cada aeronave llegará configurada con 291 asientos, distribuidos en 30 plazas de clase Ejecutiva, 24 de Premium Economy y 237 en Economy, incorporando por primera vez de manera masiva esta nueva categoría intermedia en la operación internacional de la compañía. Además, estos aviones presentan un alcance de 13.334 kilómetros y un consumo de combustible aproximadamente 25% inferior respecto de la generación anterior.

El plan también contempla la reconfiguración de las cabinas de los A330 que permanecerán en servicio, la incorporación de nuevos sistemas de conectividad a bordo y mejoras en el confort para los pasajeros. Según la empresa, el objetivo es adaptar la oferta a una demanda que continúa creciendo tanto en cabotaje como en vuelos internacionales y acercar el producto de Aerolíneas a los estándares de las principales compañías de la región.

Mejora la operación, ¿se aleja la privatización?

"La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables", afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

La dimensión del programa resulta significativa si se considera la composición actual de la flota. Hoy la empresa opera 24 Embraer 190, 7 Boeing 737-700, 28 Boeing 737-800, 12 Boeing 737 MAX 8, 10 Airbus A330-200 y 2 Boeing 737-800 cargueros, por lo que la llegada de 20 nuevas aeronaves implica una renovación de aproximadamente una cuarta parte del parque operativo.

La decisión de avanzar con una inversión de esta magnitud fue posible gracias a la mejora de los resultados financieros obtenidos durante los últimos dos ejercicios, dato que sacó de la agenda oficial -al menos en el corto plazo- el debate sobre una posible privatización de la compañía.

En 2024, Aerolíneas Argentinas registró un resultado operativo positivo de u$s56,6 millones, de acuerdo con los estados contables auditados por KPMG. Durante 2025, ese desempeño se consolidó con un resultado operativo de u$s120,7 millones, más del doble del año anterior.

Ese balance tuvo además un componente simbólico para la empresa: fue el primer ejercicio desde que el Estado argentino volvió a convertirse en accionista mayoritario en el que Aerolíneas no recibió transferencias del Tesoro Nacional para sostener su funcionamiento.

La compañía informó que los estados contables correspondientes a 2025 serán sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas durante los primeros días de agosto.

La mejora operativa de 2025 estuvo acompañada por un desempeño favorable de la actividad. Durante ese año, Aerolíneas consolidó su recuperación en el mercado doméstico y regional, incrementó la utilización de la flota, mejoró los indicadores de puntualidad y continuó expandiendo su red de destinos internacionales, factores que permitieron elevar los ingresos mientras avanzaba en un proceso de reducción de costos y mayor eficiencia operacional.