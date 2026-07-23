Miedo en el aire: tres pilotos de British Airways sufrieron una intoxicación alimentaria durante un vuelo de más de diez horas

Los tres integrantes de la cabina de un Boeing 777 se descompensaron durante un viaje entre India y el Reino Unido. Uno de ellos quedó incapacitado para continuar sus tareas.

Un vuelo de British Airways que unía Hyderabad , en la India , con el aeropuerto de Heathrow , en Londres , estuvo marcado por un inusual episodio luego de que los tres pilotos de la aeronave presentaran síntomas compatibles con una presunta intoxicación alimentaria durante el trayecto.

El incidente ocurrió a bordo de un Boeing 777 que cubría un recorrido de aproximadamente diez horas y media . Aunque uno de los pilotos quedó imposibilitado de continuar con sus funciones, los otros dos lograron completar el vuelo sin inconvenientes operativos.

Según trascendió, el primer oficial comenzó a sentirse mal cuando el avión volaba a unos 30.000 pies de altura. Su estado de salud empeoró hasta quedar "incapacitado" para seguir desempeñando sus tareas, por lo que debió recibir oxígeno suplementario .

A pesar de esa situación, los otros dos pilotos permanecieron al mando de la aeronave y completaron el viaje hasta Heathrow , donde el avión aterrizó con normalidad.

Tras el arribo, los tres tripulantes continuaron con síntomas y presentaron los correspondientes informes de seguridad aérea . Además, profesionales médicos les solicitaron muestras para intentar determinar el origen de la intoxicación.

Qué dijo British Airways

La aerolínea aseguró que el episodio no representó un riesgo para quienes viajaban a bordo. "Durante el vuelo, uno de nuestros pilotos se sintió indispuesto. De acuerdo con los procedimientos establecidos, la aeronave continuó su vuelo sin incidentes hasta su destino y aterrizó con normalidad", señaló British Airways, según publicó Daily Mail.

La compañía agregó: "La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación es siempre nuestra máxima prioridad y en ningún momento se vio comprometida la seguridad del vuelo".

Antes de despegar desde Hyderabad, los tres pilotos habían desayunado juntos en el hotel donde se hospedaban durante la escala. También consumieron agua embotellada provista por un proveedor externo.

Hasta el momento no se determinó qué provocó el cuadro, aunque las autoridades sanitarias intentan establecer si el origen estuvo relacionado con los alimentos o con otra fuente de contaminación.

El episodio también reavivó las críticas dentro de la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas (Balpa). Según informó GB News, fuentes del sindicato aseguraron que existían "docenas" de reclamos por las condiciones de higiene del hotel utilizado por British Airways para alojar a sus tripulaciones durante las escalas en esa ciudad del sur de la India.

Frente a esta situación, la empresa confirmó que ya analiza alternativas de alojamiento. "El bienestar de nuestros compañeros es nuestra máxima prioridad y estamos revisando el alojamiento de la tripulación en esta ubicación tras algunos informes aislados de enfermedad", indicaron desde la aerolínea.

Otro incidente aéreo que generó preocupación

En paralelo, este mes también trascendió otro episodio ocurrido en un vuelo operado por Malta Air, filial de Ryanair, entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania).

El 10 de julio, el pasajero serbio Ljubisa Karovi, de 61 años, estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla tras una explosión ocurrida pocos minutos después del despegue.

"Lo que recuerdo es la explosión. Fue el ruido que precede al caos, el ruido que siempre está ahí cuando cierro los ojos para dormir", relató el pasajero en una entrevista con The Guardian. Como consecuencia del incidente, sufrió quemaduras y hematomas en uno de sus brazos y debió utilizar un cuello ortopédico.

Su abogado, Vasilis Tsiaras, aseguró que Karovi quedó con la cabeza y el brazo derecho fuera del avión, que en ese momento volaba a 4.500 metros de altura y a más de 600 kilómetros por hora. "Miró a la muerte y volvió", afirmó el letrado.