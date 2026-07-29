Una acción tecnológica, bajo la lupa: saltaron sus ganancias 1242% por la IA, pero se derrumbó en la bolsa

A pesar de las ganancias, las acciones de importante tecnológica cayeron un 9,6% este miércoles por ingresos menores a los previstos. Los detalles, en la nota.

La surcoreana SK Hynix comunicó este miércoles que su beneficio neto del segundo trimestre del año se disparó un 1.242% interanual, motorizado por la fuerte demanda de la industria de la inteligencia artificial de sus chips de memoria.

A unque resulte paradójico, sus acciones concluyeron el día con una caída del 9,6% en Seúl después de que los ingresos y el beneficio operativo quedaran por debajo de las expectativas del mercado.

Cabe precisar que la empresa es un proveedor clave de chips de memoria de gran ancho de banda para el gigante tecnológico Nvidia y uno de los pilares de la economía de Corea del Sur, la cuál está viviendo un boom tecnológico.

La carrera global por construir centros de datos que albergan infraestructuras de IA ha fortalecido el crecimiento de la empresa, pese a las dudas de los inversores en relación a una posible sobrevaloración del sector tecnológico y la existencia de una burbuja en el mercado.

Las cifras presentadas por SK Hynix el miércoles se informaron cómo " el mejor resultado trimestral de su historia" , contemplando un beneficio neto trimestral de 93,9 billones de won (56.900 millones de euros).

La carrera global por construir centros de datos que albergan infraestructuras de IA ha fortalecido el crecimiento de la empresa,

Park Joon-deok, responsable de marketing de la división de microchips de IA, afirmó que "somos conscientes de las preocupaciones de que la inversión en infraestructuras de IA pueda estar ralentizándose".

En ese sentido, Park Joon-deok señaló la inquietud que provoca que muchas empresas opten por alquilar capacidad en centros de datos en lugar de construir sus propias instalaciones, así como la aparición de nuevos modelos de IA más eficientes que necesitan menores cargas de memoria. "No interpretamos estas tendencias como una reducción de la inversión en IA, sino como un proceso para maximizar el uso de la enorme infraestructura de IA creada hasta ahora y acelerar su monetización" aseguró.

Genera inquietud en inversores que muchas empresas opten por alquilar capacidad en centros de datos en lugar de construir sus propias instalaciones.

El crecimiento en números

El beneficio operativo entre abril y junio aumentó un 557% respecto al año anterior, hasta 60,5 billones de won (36.600 millones de euros).

Así, los ingresos alcanzaron 79,3 billones de won (48.000 millones de euros), con el beneficio neto impulsado por una ganancia extraordinaria derivada de la venta de parte de la participación de SK Hynix en la empresa japonesa Kioxia, otro de los beneficiados por el boom de la IA.

SK Hynix indicó que tiene previsto este año inversiones en el entorno de 40 billones de won (24.200 millones de euros). El crecimiento se atribuyó a la expansión de las inversiones en infraestructuras de IA, en razón de que cada vez las empresas tecnológicas requieren una mayor capacidad de memoria de gran ancho de banda.

La demanda de chips de memoria para la inteligencia artificial impulsó los resultados de la empresa.

La empresa indicó en un comunicado que "con las grandes tecnológicas incrementando sus inversiones en infraestructuras de IA, las peticiones de suministro adicional no dejan de crecer". Además, se agregó qué "dado que estas inversiones se respaldan con los ingresos generados por los servicios de IA, se espera que el impulso de la demanda de memoria se mantenga".