Alerta Presupuesto: Donald Trump presiona para aumentar gasto en defensa en la región

Los planes fiscales del Gobierno libertario podrían verse afectados si pretende satisfacer los deseos y presiones de Washington, ya que al igual que hizo con Europa vía la OTAN ahora Donald Trump quiere también que la Latinoamérica aumente significativamente su gasto en defensa. El reclamo de la administración Trump fue reiterado días atrás en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada en Cusco, Perú, a todos los países de la región. La presión, liderada por una delegación de alto nivel del Departamento de Guerra estadounidense responde, bajo la visión de los expertos, al impacto directo que el narcotráfico y el crimen transnacional tienen sobre la seguridad hemisférica, incluyendo el territorio norteamericano.

Según relatan asistentes, el principal vocero de Washington fue el Subsecretario de Guerra para Políticas, Elbridge Colby, que en su intervención subrayó que “es fundamental que inviertan más en su propia defensa” . Recordó que algunos países destinan menos del 1% de su PBI a este rubro y el promedio regional ronda el 1,2 y 1,3% lo que calificó como “una afrenta al sentido común”, especialmente en naciones que enfrentan amenazas narcoterroristas. Colby afirmó que “esto no solo nos afecta indirectamente, nuestra gente está muriendo en grandes cantidades a causa de las drogas que ingresan a nuestro país y la delincuencia que las acompaña” y vinculó el problema a regímenes que, a su juicio, han tolerado o facilitado el crecimiento del narcotráfico en las últimas décadas. En tal sentido, Colby elogió el ejemplo de Perú que adquirió recientemente nuevos aviones F-16, una operación que, según él, no solo fortalece las capacidades peruanas, sino que genera inversión y actividad económica bilateral. “Este es un modelo para nuestro hemisferio”, señaló .

Colby enmarcó el mensaje en la “enmienda Trump a la Doctrina Monroe” (o “Donroe Doctrine”), un enfoque que busca una América fuerte en el hemisferio, con socios “confiables y eficaces” que asuman su propia defensa, en lugar de depender de Washington, para ello invitó a los países a seguir el camino de Europa y otros aliados que han elevado su gasto militar básico al 3,5% del PBI, más un 1,5% adicional en rubros de seguridad. El mensaje de Washington es claro: socios fuertes, no dependientes.

En tal sentido, el ministro chileno, Fernando Barros, comulgó con esta especie de carrera armamentista destacando que la cooperación internacional es hoy una herramienta indispensable para la defensa ya que ningún Estado puede enfrentar solo las amenazas transnacionales actuales narcotráfico, tráfico de armas, ciberataques, desinformación y desastres naturales; y destacó la importancia de la innovación tecnológica, la ciberdefensa y el fortalecimiento de la base industrial de defensa nacional. Vale señalar que Chile, históricamente, destina uno de los porcentajes más altos de la región a defensa (alrededor del 1,6% del PBI según estimaciones del Banco Mundial).

En el caso argentino que, según el Banco Mundial (BM), destina 0,6% del PBI para gasto de defensa, acercarse al promedio regional actual conllevaría duplicar la inversión en este rubro. Ni que hablar llevarla a los niveles europeos, sería más que quintuplicar el gasto en defensa. No cabe duda que, en las actuales circunstancias geopolíticas, el rol de las fuerzas armadas recobra preponderancia. Pero años de desinversión, han dejado un deterioro del material de defensa que llevaría varios años recuperar. Según el BM, Argentina registró el mayor gasto histórico en defensa en 1978 y 1979 cuando se destinaron 4,7 puntos del PBI, cuando desde 1960 deambuló entre el 1,2% y el 2,7%. A partir de fines de los ’70 el gasto en defensa se fue desplomando desde el 3,5% hasta el 2% en los ’80 mientras que en los ´90 rondó entre 1,5% y 1,1% en baja y desde allí hasta la actualidad siempre en caída y por debajo del 1%.

Por ejemplo, en la región se observa, según datos del BM, que Bolivia destina el 1,4% del PBI a defensa, Brasil el 1%, Chile 1,6%, Colombia 3,4%, Cuba 2,9%, Ecuador 2,2%, El Salvador 1,2%, Honduras 1,6%, México 0,9%, Paraguay y Perú 0,9%, Uruguay 2,3%, entre otros. Claro que cada país tiene una historia y desarrollo diferente en las últimas décadas. Argentina añora tiempos en que supo tener hasta un portaaviones “ARA 25 de Mayo”, obsoleto pero operativo, y cruceros pesados, también algo antiguos, pero funcionando, como el ARA General Belgrano y el ARA 9 de Julio, y submarinos de distintas clases desde los años 30 hasta los ’80. Hoy recuperar una flota similar luce imposible. Aunque la guerra convencional hoy se dirime entre drones, a un país con semejante litoral marítimo como Argentina le resulta difícil de vigilar y defender sin una flota acorde. Pero las cuentas fiscales, aunque superavitarias, no dan margen para soñar en una recuperación del material militar acorde con los tiempos actuales. Si se decide gastar más en algo, en otro rubro hay que recortar. No escapa a esta encrucijada el deterioro de la infraestructura educativa, vial, energética, etc. etc., y también, obviamente, a la Fuerza Aérea y el Ejército. Por lo que si Argentina quiere congraciarse con Washington y elevar el gasto en defensa a los niveles pretendidos algún maquillaje presupuestario habrá que hacer. Vale recordar que, en mayo pasado, el Gobierno decidió, tras el anuncio del Programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas (Plan ARMA), un recorte de casi $50.000 millones en partidas de Defensa, y así dejó sin fondos programas de reequipamiento y adquisiciones clave previstos para las Fuerzas Armadas, afectando la ejecución del Plan ARMA.

Otro de los mensajes más relevantes surgidos durante la conferencia, que reunió a 38 delegaciones, con 18 ministros o viceministros presentes, fue la necesidad de profundizar el intercambio de inteligencia, la interoperabilidad y los ejercicios combinados entre países aliados. Si bien la XVII CMDA es un foro multilateral dirigido por los ministerios de Defensa del hemisferio y no por el Comando Sur de los Estados Unidos, varios de sus principales ejes de discusión -como la lucha contra el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, el intercambio de inteligencia y la cooperación regional- coinciden con las prioridades estratégicas de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de la administración Trump. Paralelamente, la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur, se presenta como una iniciativa estadounidense orientada a reforzar la vigilancia, la interdicción y el combate contra las redes de narcotráfico y crimen transnacional en el hemisferio. En consecuencia, más que una relación formal entre ambos mecanismos, existe una convergencia estratégica: mientras la CMDA busca consensos políticos y de cooperación hemisférica para enfrentar amenazas comunes, la Operación Lanza del Sur constituye una herramienta operativa de Estados Unidos para actuar sobre algunos de esos mismos desafíos de seguridad regional.