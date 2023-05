Carlos Heller y Filmus avanzan con propuesta para elección porteña

“Hay dos fuerzas políticas que están planteando lo mismo. Uno puede querer dinamitar y el otro dice yo quiero semidinamitar, uno dice yo voy a incendiar el Banco Central y el otro dice no, yo voy a privatizar la escuela pública. Hay dos modelos de país. Nosotros somos kirchneristas y no abandonemos nuestras ideas de transformación. No hay que hacer lo que hicieron Néstor y Cristina, sino cómo hicieron ellos, que gobernaron con coraje las mejores medidas que pueden favorecer a las grandes mayorías”, continuó Filmus. Heller destacó que “Cristina nos habló de la imperiosa necesidad de construir unidad por encima de los matices y por encima de las diferencias” y de que “necesitamos que el país recupere la posibilidad de que sus gentes, sus trabajadores, sus pequeños empresarios, sus intelectuales, tengan una mayor participación en las decisiones y una mayor participación en la distribución de la riqueza que ellos ayudan a crear. De eso se trata”.