La OMS advirtió por el avance del ébola en Congo y elevó el riesgo nacional a "muy alto"

Preocupa la propagación de una cepa para la que aún no hay tratamiento. Se registraron al menos siete muertes confirmadas.

Alarman los casos de Ébola en el Congo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a “muy alto” el nivel de riesgo nacional por el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo , luego de confirmar el avance de la cepa Bundibugyo , una variante para la cual todavía no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado oficialmente.

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El organismo internacional declaró el domingo la emergencia de importancia internacional ante el crecimiento de los contagios y el potencial de expansión del virus dentro del territorio congoleño.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , explicó que la evaluación de riesgo cambió drásticamente en las últimas horas.

“Ahora estamos revisando nuestra evaluación de riesgo a muy alto a nivel nacional , alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

Alertan que el risego de propagación del ébola es "muy alto".

Hasta el momento, las autoridades sanitarias confirmaron 82 casos de ébola en Congo, además de siete muertes oficialmente registradas. A eso se sumaron 177 fallecimientos sospechosos y cerca de 750 casos bajo investigación.

La OMS indicó además que la situación en Uganda permanece bajo control pese a la detección de dos casos positivos vinculados a viajeros procedentes de Congo. Uno de esos pacientes murió, mientras que el segundo caso continúa bajo seguimiento médico.

Según Tedros, las medidas implementadas por Uganda ayudaron a frenar la circulación del virus. Entre ellas mencionó el rastreo intensivo de contactos estrechos y la suspensión de eventos masivos para reducir riesgos de transmisión.

“El potencial de propagación es muy alto”

Desde el organismo internacional remarcaron la preocupación creciente por la capacidad de expansión de esta variante del ébola.

Abdirahman Mahamud, director de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la OMS, aseguró que la dinámica del brote cambió completamente. “El potencial de propagación rápida de este virus es alto, muy alto, y eso ha cambiado toda la dinámica”, afirmó.

La cepa Bundibugyo generó especial inquietud debido a que no existen herramientas médicas específicas aprobadas para combatirla, algo que dificulta las estrategias de contención sanitaria.

Evalúan un antiviral experimental

La científica jefa de la OMS, Sylvie Briand, reveló que se analiza la utilización de un antiviral experimental llamado Obeldesivir para intentar prevenir nuevos cuadros de ébola entre personas que tuvieron contacto con pacientes infectados.

El medicamento fue desarrollado originalmente por Gilead Sciences como tratamiento antiviral oral experimental contra el COVID-19.

“Se trata de un fármaco prometedor, pero aún debe administrarse siguiendo un protocolo muy estricto”, explicó Briand.

Mientras tanto, los equipos sanitarios internacionales continúan trabajando en tareas de vigilancia epidemiológica, aislamiento de casos sospechosos y rastreo de contactos para intentar evitar que el brote se expanda hacia otras regiones africanas.